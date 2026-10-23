Туск: Зеленський не підтримує рішення Львівської облради, яке може створити перешкоди для інтеграції України

Президент України Володимир Зеленський не підтримує рішення Львівської обласної ради, яке, на думку прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, може ускладнити інтеграцію України через недостатнє врахування польської чутливості до спільних історичних питань, повідомив Туск під час спілкування з журналістами в Індії.

"Я отримав сигнал від президента Зеленського, що, якщо подальші дії залежатимуть від нього, він жодним чином не підтримуватиме це рішення. Він був дуже незадоволений тим, що сталося", – сказав Туск.

За його словами, він доклав чимало зусиль, щоб пояснити українській стороні, чому в питаннях спільної трагічної історії важливо враховувати позицію Польщі. "Україна просто матиме дуже серйозні проблеми з інтеграцією, якщо не поважатиме також нашу чутливість. Ми ж не вимагаємо нічого надзвичайного", – заявив польський прем'єр.

Водночас Туск зазначив, що йому складно відповідати за рішення окремих районних чи обласних депутатів. Подію у Львові він назвав схожою на сплановану провокацію одного з місцевих націоналістів.

Як повідомлялося, 20 жовтня Львівська обласна рада проголосувала за рішення оголосити 2027-й "роком Романа Шухевича, Української повстанської армії та Олега Ольжича". Відповідне рішення було затверджено на засіданні комісії з питань культури, інформаційної політики та промоції облради ще 6 липня, невдовзі після того, як президент Польщі Кароль Навроцький оголосив про рішення позбавити президента України Володимира Зеленського Ордена Білого Орла через присвоєння ним Окремому центру спеціальних операцій "Північ" Сил спеціальних операцій ЗСУ почесного найменування "імені Героїв УПА".

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск 20 жовтня розкритикував це рішення Львівської облради, зазначивши, що воно допомагає ворогам України, а міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що це рішення шкодить відносинам двох країн.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський підписав клопотання про внесення депутата Львівської облради Святослава Шеремети до списку осіб, небажаних для перебування на території Польщі.

Міністерство закордонних справ України виступило з заявою, в якій наголосило на важливості розвитку дружніх двосторонніх відносин із Польщею та вважає нещодавнє рішення Львівської обласної ради контрпродуктивним для актуальних зусиль.

21 жовтня заступник міністра закордонних справ Польщі Марцін Босацький заявив, що українська сторона пообіцяла відмінити рішення Львівської облради.