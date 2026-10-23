Терехов: експеримент із залучення трудових мігрантів під час війни не потрібний

Міський голова Харкова, очільник Асоціації прифронтових міст та громад (АПМГ) Ігор Терехов вважає недоцільним запровадження під час війни експериментального проєкту щодо вдосконалення та цифровізації процесу підтвердження кваліфікації іноземців та осіб без громадянства, які планують іммігрувати в Україну для працевлаштування.

"Міністерство (економіки та довкілля – ІФ-У) оприлюднило проєкт нових правил перевірки іноземних фахівців, яких планують залучати на роботу в Україну. Запросило до громадського обговорення. Запрошення прийняв. Моя єдина пропозиція – цей експеримент під час війни не запускати", – написав Терехов у своєму телеграм-каналі.

Він розкритикував політику, спрямовану на дебюрократизацію процедур для іноземців, яка, на його думку, не враховує наслідки таких дій для працездатних українців.

"Для іноземців обіцяють менше бюрократії, зрозуміліші процедури. У таблиці, де оцінюють наслідки рішення для людей, майбутнім іммігрантам місце знайшлося. Українським працівникам – ні. Дуже своєрідна кадрова політика: вигоди для іноземних працівників розписали, а наслідки для українців навіть окремо не оцінили", – написав Терехов.

Він вважає, що уряд має натомість приділяти більше уваги працевлаштуванню переселенців та тих, хто залишився без роботи через знищення підприємств.

"Поки міністерство вдосконалює процедури для людей з того боку кордону, українці шукають роботу після знищення підприємств. Переселенці намагаються заробити на оренду житла. Хтось готовий перенавчитися, але потребує допомоги. Є люди, які мають досвід і професію, проте після вимушеного переїзду не можуть знайти собі місця. Ось із ким державі потрібно працювати. Український працівник не повинен бути приміткою, яку міністерство допише після громадського обговорення", – підкреслив Терехов.

На його думку, потрібно приділяти більше уваги умовам праці та рівню зарплат.

Терехов підкреслив, що працевлаштування військовослужбовців після їх повернення з фронту має бути державним пріоритетом уже під час їхньої служби.

"Наші захисники й захисниці мають повернутися до цивільного життя з можливістю працювати та утримувати родину. Після поранення людині може знадобитися інша професія або спеціально облаштоване робоче місце. Готувати це потрібно зараз. Робоче майбутнє наших військових має бути державним пріоритетом уже під час їхньої служби", – написав Терехов.

"Тому моя позиція, повторюю, чітка: експеримент із залучення трудових мігрантів під час війни потрібно зупинити. Від Мінекономіки очікую такої ж завзятості в пошуку можливостей для українців. Зокрема тих, кого ми хочемо повернути додому. Українці не повинні стояти останніми в черзі на увагу власної держави", – підсумував Терехов.

Як повідомлялося, 22 жовтня Міністерство економіки та довкілля оприлюднило для громадського обговорення проєкт постанови про запровадження експериментального проєкту щодо вдосконалення та цифровізації процесу підтвердження кваліфікації іноземців та осіб без громадянства, які планують іммігрувати в Україну для працевлаштування.

Згідно з проєктом, Державний центр зайнятості (ДЦЗ) щороку до 31 грудня формуватиме перелік професій та вимог до кваліфікації спеціалістів і робітників, потреба в яких може бути задоволена за рахунок імміграції. Іноземці, чия професія є в цьому переліку, зможуть подати заяву, документи про освіту, досвід роботи та трудовий договір чи офіційну пропозицію працевлаштування в електронній формі через систему "Обрій" або у мобільному додатку порталу "Дія".

Передбачається, що експериментальний проєкт триватиме протягом дії воєнного стану та трьох місяців після його припинення або скасування, але не довше двох років.