Переговори у тристоронньому форматі планують провести в листопаді в Абу-Дабі, кажуть у Кремлі

Тристоронні переговори щодо мирного врегулювання планують провести в Абу-Дабі в першій половині листопада, заявив речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

"Нічого не можна виключати апріорі, але ці переговори, про які ми говоримо, в Абу-Дабі, які заплановані на першу половину листопада, відбуватимуться у тристоронньому форматі", – сказав Пєсков журналістам у п'ятницю, пишуть росЗМІ.

Так він відповів на запитання, чи можуть переговори стати чотиристоронніми з огляду на плани обговорити архітектуру європейської безпеки.

За словами речника, напередодні Путін окреслив тему переговорів – це питання безпеки для Росії та України після того, як буде досягнуто переходу до мирного врегулювання.

"Це одна з дуже важливих складових переходу до мирного врегулювання. Без неї комплексне рішення неможливе", – сказав Пєсков.

"Як і в якому форматі відбуватимуться подальші обговорення, сказати складно. Очевидно, що обговорювати архітектуру європейської безпеки без інших учасників буде неможливо, але початок цього обговорення відбудеться саме у тристоронньому форматі", – наголосив він.

Наприкінці вересня The Atlantic із посиланням на члена української переговорної групи повідомляло, що зустріч представників України, США та Росії може бути організована в жовтні в Абу-Дабі (ОАЕ). За інформацією джерела, учасники переговорів мали намір обговорити обмежене перемир'я. "Воно могло б зобов'язати кожну сторону утримуватися від ударів по енергетичній інфраструктурі іншої сторони, зокрема по електростанціях, нафтопереробних заводах і подібних об'єктах", – йшлося в повідомленні.

Крім того, очікувалося, що окрема угода, укладена за посередництва уряду Єгипту, передбачатиме, що Росія та Україна не завдаватимуть ударів по вантажних суднах одна одної в Чорному морі, особливо по тих, що перевозять зерно на ринки Близького Сходу та Африки.