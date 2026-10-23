Європейські лідери розглядають Мелоні, Стубба і Павела як потенційних переговорників із Путіним – ЗМІ

Європейські лідери розглядають можливість сформувати групу переговорників для представлення інтересів континенту в переговорах із РФ щодо припинення війни в Україні, серед потенційних кандидатів – прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, президент Фінляндії Александр Стубб і президент Чехії Петр Павел, повідомляє The Telegraph із посиланням на дипломатичні джерела.

За даними видання, до потенційних кандидатів на цю роль уже зверталися з відповідними пропозиціями. Серед інших можливих учасників переговорної команди називають прем'єр-міністерку Данії Метте Фредеріксен і прем'єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стьоре.

"Прем'єр-міністерку Італії Джорджу Мелоні, президента Фінляндії Александра Стубба та президента Чехії Петра Павела називали можливими кандидатами на цю посаду, як і прем'єр-міністерку Данії Метте Фредеріксен та прем'єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стере. Останніми тижнями в Європі дедалі гостріше відчувається необхідність знайти представників для участі в мирних переговорах через побоювання, що Дональд Трамп більше не представляє найкращі інтереси континенту", – наголошується в повідомленні.

За даними The Telegraph, європейські дипломати схиляються до формування групи лідерів для участі в переговорах із РФ, щоб уникнути розбіжностей між країнами щодо кандидатури єдиного представника.

Серед можливих учасників переговорної команди розглядають президента Фінляндії Александра Стубба, який підтримує контакти з президентом США Дональдом Трампом і брав участь у зусиллях Європи з підтримки України. Президент Чехії Петр Павел, колишній голова Військового комітету НАТО, також вважає за необхідне визначити представників, які матимуть мандат на ведення переговорів від імені Європи.