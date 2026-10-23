Кабмін унормував повторне отримання статусу УБД

Кабінет міністрів України ухвалив зміни до низки урядових постанов, які вирішують проблему тих Захисників і Захисниць, які мали статус учасника бойових дій (УБД) за минулі роки або інші заслуги, а після повномасштабного вторгнення знову долучилися до війська, повідомляє Міністерство у справах ветеранів.

"Раніше через юридичні колізії та відсутність чіткого механізму такі захисники стикалися з бюрократичними перешкодами та не могли оформити статус УБД за участь у відсічі повномасштабної агресії РФ. Ухвалені зміни остаточно прибирають ці бар'єри", – йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що йдеться про Захисників, які виконували завдання у найрізноманітніших умовах та на різних етапах протистояння агресору (відповідно до статті 6 закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту").

Відтепер немає жодних обмежень на повторне отримання, так як статус УБД тепер надається за загальною процедурою незалежно від того, чи має людина аналогічний статус, отриманий раніше за іншими пунктами закону.

У випадку, якщо особа має право на статус за кількома різними підставами одночасно, їй видається одне паперове посвідчення на вибір, а інформація про наявність статусу за іншими правовими підставами підтверджуватиметься витягом із Єдиного державного реєстру ветеранів війни.

"Слідкуйте за набранням чинності: після офіційного опублікування ухвалених змін ті ветерани, які раніше зіткнулися з відмовами чи не могли подати документи через наявний статус, зможуть звернутися із заявою до уповноважених органів", – додали в Мінветеранів.