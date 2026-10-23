Мирний план Трампа з 28 пунктів небезпечний як для України, так і для Європи – The Economist

Мирний план президента США Дональда Трампа з 28 пунктів становить небезпеку не лише для України, а й для Європи, тому європейським лідерам слід перейти від обурення його умовами до конкретних дій, ідеться в статті The Economist.

Наголошується, що запропонований план несе ризики для безпеки України та Європи, оскільки його умови можуть винагородити російську агресію, не забезпечивши надійних гарантій того, що РФ не вдасться до нових нападів. "Нинішній американський план небезпечний не лише для України, а й для Європи, тому її лідери мають перейти від обурення до дій. Вони вже змарнували надто багато часу на марні сподівання", – йдеться в матеріалі.

У The Economist також припускають, що Трамп може наполягати на прийнятті Україною цього плану або подібної до нього угоди до Дня подяки: "Цілком можливо – і, мабуть, навіть імовірно, – що президент Дональд Трамп наполягатиме на тому, щоб Україна прийняла цей план (або щось дуже схоже на нього) до Дня подяки. Якщо президент Володимир Зеленський відмовиться, пан Трамп може перекрити Україні доступ до американських розвідувальних даних і сучасних систем озброєння – як він це вже робив раніше цього року, що мало руйнівні наслідки".

Зокрема, документ передбачає скорочення чисельності української армії до 600 тис. військовослужбовців, відмову від розміщення військ НАТО в Україні та обмеження її можливостей завдавати ударів по Москві й Санкт-Петербургу. Водночас, як зазначає The Economist, аналогічних обмежень для Росії план не встановлює, а запропоновані гарантії безпеки України залишаються недостатньо надійними.

Видання також звертає увагу на економічні положення плану, зокрема можливе зняття санкцій із Росії, її повернення до міжнародних форматів співпраці та використання заморожених російських активів для інвестиційних проєктів за участю США. Такі умови можуть винагородити російську агресію та створити передумови для нового нападу.

Занепокоєння викликають і мотиви позиції Трампа, припускаючи, що вона може бути пов'язана з прагненням забезпечити прибутки американським компаніям, його особистим ставленням до президента України Володимира Зеленського або хибними уявленнями про очільника Кремля Володимира Путіна. У виданні наголошують, що за таких обставин розвиток подій є непередбачуваним.

"Мирний план із 28 пунктів, який США просувають як основу для завершення війни в Україні, настільки погано складений, нечіткий, незбалансований і непрактичний, що в нормальному світі він ніколи не з'явився б, а після витоку його змісту його тихо відкинули б", – зазначається в статті.

The Economist водночас закликає Україну уникати прямого конфлікту з Трампом і намагатися поліпшити умови плану шляхом переговорів. Європейським лідерам варто заручитися підтримкою американських політиків, які виступають проти угоди в її нинішньому вигляді, та забезпечити ресурси для подальшої допомоги Києву.

На думку видання, підтримка України є інвестицією в безпеку самої Європи: витрати на продовження допомоги будуть значними, проте можуть виявитися меншими за ціну протидії посиленій російській загрозі в разі поразки України.

"Протягом усієї цієї війни Америка та Європа надавали Україні надто мало допомоги й надто пізно. Тепер Америка отримує плату за постачання зброї Україні. Лише минулого місяця Європа не змогла погодити план конфіскації російських активів, щоб спрямувати Україні €140 млрд ($160 млрд). (За планом Трампа ці кошти тепер перейшли б під контроль США та використовувалися для отримання прибутку Америкою.) Європейські лідери, які сьогодні збираються в паніці, дорого платять за свою нездатність перехопити ініціативу. Це свідчить про їхню недалекоглядність", – наголошує The Economist.