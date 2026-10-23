Рада церков: вітаємо окремі гуманітарні дії керівництва РФ, але це не дає підстави іменувати Путіна "гуманістом"

Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій (ВРЦіРО) вважає, що окремі гуманітарні дії керівництва РФ, зокрема щодо звільнення заручників, не дають підстави іменувати Володимира Путіна "гуманістом".

"Ми вітаємо окремі гуманітарні дії керівництва РФ, такі як звільнення безпідставно утримуваних в ув'язненні заручників кремлівського режиму. Але ці дії не дають підстави іменувати російського диктатора "гуманістом". Адже саме він особисто відповідальний за державний терор проти України та її мирного населення, за вбивства і руйнування, спричинені атаками російської зброї, що за останні тижні лише посилилися", – йдеться в заяві Ради церков.

Там нагадали, що згідно з офіційними даними Офісу генпрокурора, від лютого 2022 року по теперішній час зафіксовано майже 300 тис. злочинів, пов'язаних з російською агресією та більше 270 тис. злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.

"Всі ці злочини і вбивства несумісні із загальновизнаним поняттям гуманізму. Вони є свідомими актами тероризму і геноциду, від якого українські цивільні особи і діти, які були вбиті чи пережили насильство від російських терористів, постраждали так само, як від терору страждають люди в різних частинах світу. Українці є такими самими людьми, створеними Богом, і потребують такого ж захисту від актів терору, як і всяка людина", – додали в ВРЦіРО.

В Раді наголосили, що лише рішуча і послідовна підтримка України може зупинити терористичний російський режим та запобігти поширенню агресивної війни далі в Європі та у світі, запобігти примноженню числа руйнувань і жертв.

"Чітка позиція та голос на підтримку України від урядів різних країн, від Церков і неурядових організацій, інтелектуалів і загалом від суспільств, засудження ними актів явного зла є вкрай важливими на п'ятому році повномасштабної війни, розв'язаної РФ проти України. Лише засуджуючи зло, а не виправдовуючи його, це зло можна зупинити", – наголосили в Раді церков.

Крім того, вони вкотре закликали уряди демократичних країн посилити підтримку України та санкційний тиск на РФ, російських політиків, бізнесменів, журналістів та російських релігійних діячів, які є співучасниками триваючих злочинів проти людяності в Україні.

Як повідомлялося, спеціальний представник президента США Стів Віткофф під час нещодавної зустрічі з Владіміром Путіним у Санкт-Петербурзі назвав його "гуманістом".