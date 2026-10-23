Петиція до Кабміну про звільнення міністра охорони здоров'я Ляшка не набрала голосів

Петиція на сайті Кабінету міністрів України із закликом звільнити міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка не набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

Згідно з платформою на сайті уряду, петицію було подано 22 липня і станом на 23 жовтня вона набрала лише 5,7 тис. голосів із 25 тис. необхідних.

"За час перебування Ляшка В.К. на посаді не було забезпечено належного вирішення низки системних проблем галузі, наслідком чого стало зниження довіри громадян до державної політики у сфері охорони здоров'я", – йшлося в тексті петиції.

У зв'язку з цим, авторка петиції вимагала щоб: Кабмін розглянути питання щодо політичної відповідальності міністра Ляшка у зв'язку із системними проблемами та недостатньою ефективністю державного управління у сфері охорони здоров'я; прем'єр-міністр розглянув питання щодо внесення до Верховної Ради України подання про звільнення Ляшка з посади; Рада розглянула питання про звільнення.

Також вона вимагала забезпечити оцінку ефективності державної політики та управління у сфері охорони здоров'я, зокрема щодо: державних коштів і майна; кадрової політики та кадрового дефіциту; оплати праці медичних працівників; запобігання корупції в медицині; підзвітності керівників закладів.

Ляшко обіймає посаду міністр охорони здоров'я 20 травня 2021 року. За цей час його двічі перепризначали на дану посаду при зміні урядів у липні 2025 і липні 2026 роках.