Іран намагається підвищити ціни на нафту напередодні проміжних виборів у США, заявляє Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що напередодні проміжних виборів у США 3 листопада Іран докладає всіх зусиль, щоб підвищити ціни на нафту.

"Іран робить усе, що в його силах, щоб підвищити ціни на нафту перед проміжними виборами у США", – написав Трамп у соцмережі Truth Social.

"Вони навіть вигадують фальшиві атаки, міни та все інше, тому що через Ормузьку протоку нафти тепер надходить більше, ніж будь-коли раніше за період з початку конфлікту", – заявив американський лідер.

Також Трамп повторив, що Іран ніколи не зможе отримати ядерну зброю.

Раніше The Washington Post (WP) із посиланням на джерела повідомляло, що керівництво Ірану вважає політичні позиції Трампа найбільш вразливими на даний момент, напередодні проміжних виборів у США 3 листопада. "Іранські лідери очікують, що Трамп буде менш чутливим до високих цін на енергоресурси після виборів, тож Тегеран намагається завдати максимальної шкоди, через посилення атак в Ормузькій протоці", – стверджувало WP.