Віцеспікерка Ради Кондратюк: Україна зробила кроки до гендерної рівності, але говорити про рівні можливості ще рано

За десять років в Україні вирішено багато проблем у сфері гендерної рівності, але говорити про рівні можливості жінок і чоловіків ще зарано, констатує віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк.

"За ці 10 років ми (жінки – ІФ-У) вибороли право доступу, але нам потрібно ще право впливу... Ми відкрили жінкам шлях до професій, посад, політики, перенавчання. Але формальна рівність не означає рівного ставлення, можливостей, кар'єрного зростання чи реального впливу на рішення... Ми навчилися відкривати жінкам двері – тепер маємо зробити так, щоб за ними справді були рівні можливості", – наголосила Кондратюк на 10-му Українському Жіночому Конгресі в Києві у четвер.

Віцеспікерка нагадала, що в Україні встановлено гендерну квоту 40% у виборчих списках і відповідальність за її недотримання, ухвалено закони про захист жінок від насильства, рівність під час декретної відпустки, наставництво, проте ще багато потрібно змінити.

"Тепер жінки служать у війську на бойових посадах, але залишається питання рівних кар'єрних можливостей і доступу до командних позицій. Жінки працюють, створюють бізнеси, забезпечують економічну стійкість, відкривають себе у військово-промисловому комплексі, але нерівність оплати праці та нерівномірний розподіл роботи нікуди не зникли. Жінки очолюють найскладніші громади, проте їхня участь у найвищих рівнях ухвалення рішень залишається низькою", – зазначила Кондратюк.

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо, який взяв участь у Конгресі, підтвердив готовність Фінляндії й надалі підтримувати гендерну рівність в Україні – через розвиток освіти, професійної підготовки та розширення економічних можливостей жінок. Він наголосив на винятковій ролі українських жінок у забезпеченні стійкості держави під час війни та її майбутньому відновленні та відзначив їх лідерство у політиці, економіці, волонтерстві та захисті країни.

"Українські жінки не просто пристосовуються до надзвичайних обставин. Ви відіграєте критично важливу роль у життєдіяльності суспільства, демонструєте виняткове лідерство в економічному та політичному житті. Без жінок неможливий справедливий і тривалий мир", – сказав Орпо.

Конгрес проходить під гаслом "Від винятків до нових стандартів". Цього року УЖК отримав понад півтори тисячі заявок на участь.

Український Жіночий Конгрес – національна платформа для просування гендерної рівності, жіночого лідерства та розширення участі жінок в ухваленні рішень. Перший конгрес відбувся у 2017 році. Його співзасновниці – Олена Кондратюк, народна депутатка Марія Іонова (фракція "Європейська солідарність") та народна депутатка Верховної Ради VIII скликання Світлана Войцеховська.