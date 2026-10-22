Голова ОУН Червак: Немає політичних бар'єрів щодо перепоховання в Україні жодної постаті національно-визвольного руху

Голова Організації українських націоналістів (ОУН), перший заступник голови Державного комітету України з питань телебачення і радіомовлення Богдан Червак заявляє, що у держави немає політичних бар'єрів стосовно перепоховання в Україні жодної постаті українського національно-визвольного руху.

"Я можу ствердно говорити, що існує політична воля здійснити наступні перепоховання. Тобто немає політичних бар'єрів стосовно жодної постаті українського національно-визвольного руху, які би мали, на мою думку, бути перепоховані в Україні", – сказав Червак в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

Він зауважив, що процес перепоховання дуже складний і має врахувати кілька моментів: перше – треба все робити згідно чинного українського законодавства, а також законодавства країн, де перебувають полеглі Герої; друге – треба віднайти родичів і отримати дозвіл; третє – необхідно забезпечити усю логістику перевезення домовин в Україну з огляду на безпекові моменти.

"До тих пір, поки не будуть вирішені оці питання, називати прізвища та ім'я постаті я вважаю за недоцільне. Якщо тільки якась постать буде відповідати оцим трьом факторам, буде здійснене перепоховання", – додав він, відповідаючи на запитання, кого наступним із видатних постатей планується перепоховати в Україні.

За його словами, Український інститут національної пам'яті (УІНП) має перелік таких Героїв, а також працює спеціальна комісія, яка досліджує так звані загрожені могили, бо пріоритет буде надаватися саме могилам, які знаходяться під загрозою.

"От так, як у випадку Євгена Коновальця, де за могилою доглядала Українська стрілецька громада Канади, яка сплачувала оренду. І в випадку, якщо б вона не сплатила цієї оренди, то полковник Коновалець був би десь вже на маргінесі. Тому треба враховувати всі оці чинники", – зазначив Червак.

На уточнююче питання, чи отримувала Україна відмову від родин когось із діячів, про перепоховання яких йдуть перемовини, голова ОУН наголосив, що наразі жодної відмови не було.

"Навпаки є розуміння. Скажімо, як було в випадку з пані Марією Федак, тещою полковника Андрія Мельника, яка була похована в Люксембурзі. Після поховання подружжя Мельників на НВМК, родина побажала, щоб і пані Марія була похована в Україні. І українська влада надали повне сприяння. І з усіма відповідними почестями пані Марія була похована у Львові", – додав він.

В той же час, Червак додав, що часом є складності з українськими громадами за кордоном, тому що вони, як правило, опікуються могилами, і для них це символічні місця, які представляють для Україну.

"Треба з ними вести переговори, комунікувати, розказувати, так як це, зрештою, було у випадку Мельника і Коновальця. Але відмов чи від українських громад, чи від родин не було", – наголосив голова ОУН.

Як повідомлялося, у червні 2025 року Кабінет міністрів затвердив порядок здійснення перепоховання на Національному військовому меморіальному кладовищі (НВМК) видатних борців за незалежність України у ХХ столітті.

25 травня було здійснено два перепоховання видатних борців за незалежність України у 20 ст та членів їхніх сімей – голови Організації українських націоналістів (ОУН) Андрія Мельника та його дружини Софії Федак-Мельник, а 18 серпня – державного, військового і політичного діяча, полковника Армії Української народної республіки (УНР), першого голови ОУН Євгена Коновальця.

19 жовтня голова Українського інституту національної пам'яті (УІНП) Олександр Алфьоров заявив, що очікує, що найближчим часом в Україні відбудеться подвійне перепоховання видатних діячів, похованих за кордоном.

Раніше Алфьоров заявляв, що наступним в Україні буде перепоховано представника вищого керівництва армії Української народної республіки (УНР). Також він зазначав, що до переліку українських діячів, яких розглядають для перепоховання на Національному пантеоні, входять голова Директорії Української Народної Республіки (УНР), головний отаман військ та флоту УНР Симона Петлюра та гетьман Української Держави Павло Скоропадський.

Крім того, за його словами, Україна наразі не отримувала відмов щодо перепоховання видатних діячів, але низка нащадків і громад просять здійснити перепоховання після завершення війни одразу на Українському національному пантеоні.

Раніше голова УІНП заявляв, що родина не проти перепоховання Степана Бандери в Україні, але є застереження щодо безпеки могили під час війни.