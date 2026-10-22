Стефанчук та Орпо обговорили залучення фінських експертів до групи радників, яка супроводжуватиме Україну на шляху до ЄС

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо обговорили питання залучення фінських експертів до групи радників, яка супроводжуватиме Україну на шляху до членства в Європейський Союз.

"Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо відчув цього ранку те, з чим українці стикаються під час російських атак. Згодом ми зустрілися у Верховній Раді України… Обговорили можливість залучення фінських експертів до групи радників, яка допомагатиме Україні на шляху до членства в ЄС, а також подальшу координацію спільних зусиль у форматі Нордично-Балтійської вісімки (NB8)", – написав Стефанчук у Фейсбуці у четвер.

Він акцентував, що Верховна Рада продовжує ухвалювати необхідні євроінтеграційні рішення.

"Наразі відкрито чотири із шести переговорних кластерів. Очікуємо на відкриття решти та подальше прискорення переговорного процесу", – зазначив спікер.

За словами Стефанчука, вони також говорили про посилення санкційного тиску на Росію, зокрема про обмеження видачі туристичних віз до Фінляндії російським громадянам.

"Окремо наголосив на необхідності подальшого посилення протиповітряної оборони України для захисту наших людей і міст", – розповів Стефанчук.

Голова Верховної Ради підкреслив, що це вже третій візит Орпо до України й такі візити є найкращим підтвердженням, що Україна не сама.