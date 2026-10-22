Нардепи закликали Німеччину переглянути дозвіл на виробництво ядерного палива компанією Framatome за участі "Росатому"

Група народних депутатів із різних фракцій закликала німецьких колег та урядовців переглянути рішення щодо дозволу виробництва ядерного палива компанією "Framatome" за участі "Росатому" у Лінгені.

"Ми висловлюємо глибоке занепокоєння тим, що на підприємстві ANF (Advanced Nuclear Fuels – дочірня компанія Framatome - ІФ-У) у Лінгені може незабаром розпочатися виробництво паливних збірок для реакторів типу ВВЕР. Ми закликаємо Бундестаг і Федеральний уряд Німеччини провести нову оцінку безпекових ризиків проєкту в Лінгені… Ми також наполегливо закликаємо уряд землі Нижня Саксонія ретельно розглянути результати цієї оцінки, перш ніж дозволити початок виробництва", – наголошується у зверненні парламентарів, текст якого отримало агентство "Інтерфакс-Україна".

У заяві зазначається, що цей проєкт базується на ліцензіях, технологічному досвіді та обладнанні компанії "ТВЕЛ" – дочірнього підприємства російської державної ядерної корпорації "Росатом" й наразі ANF прагне розпочати виробництво ще до того, як суди винесуть рішення щодо оскарження ліцензії.

На думку народних депутатів виникають питання щодо ризиків збереження технологічної співпраці з російською державною корпорацією в той час, коли Росія відкрито вдається до диверсій, шпигунства та інших методів гібридної війни проти європейських країн. Вони попереджають, що порушення безпеки на ядерних об'єктах можуть бути незворотними.

Парламентарі відзначили, що Україна готова поділитися своїм досвідом і знаннями щодо безпекових ризиків, які виникають через участь Росії в роботі критичної енергетичної та ядерної інфраструктури. Вони нагадали, що в лютому 2022 року російські війська захоплювали Чорнобильську АЕС й понад місяць утримували персонал станції в окупації, а удар ворожого безпілотника у 2025 році пошкодив конфайнмент, що накриває зруйнований 4-й енергоблок станції, і який за даними МАГАТЕ більше не може повноцінно виконувати функцію ізоляції. Депутати наголосили, що окупація Росією Запорізької АЕС продовжує створювати безпрецедентні ризики для ядерної та фізичної ядерної безпеки.

Звернення підписали понад 30 народних депутатів, серед них голова парламентського комітету з питань інтеграції України до Європейського Союзу Іванна Климпуш-Цинцадзе (фракція "Європейська солідарність"), голова комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко, голова комітету з питань екологічної політики та природокористування Олег Бондаренко, голова комітету з питань освіти, науки, інновацій Сергій Бабак, співголова парламентської групи дружби з Німеччиною Галина Янченко (всі із фракції "Слуга народу"), перша заступниця голови комітету з питань цифрової трансформації Кіра Рудик ("Голос"), Лариса Білозір (група "Довіра"), Сергій Тарута (фракція "Батьківщина").