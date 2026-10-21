Експорт української зброї за кордон під час війни малоймовірний через відсутність відповідних доктрин у НАТО - Залужний

Успішний експорт українського озброєння та технологій залежить від наявності відповідних військових доктрин у партнерів, оскільки НАТО використовує доктрини минулих періодів, а нові українські технології ще перебувають у стані розвитку, повідомив посол України у Великій Британії Валерій Залужний.

Як сказав Залужний під час четвертого щорічного експортного форуму "Економічної правди" у Києві в середу., зброю купуватимуть лише тоді, коли покупці матимуть “очевидну доктрину її застосування”.

“Це не базар, де просто обмінюється товар. Маркетинг тут ні до чого. Вони (потенційні покупці - ІФ-У) використовують доктрину, в якій описано, як застосовується та чи інша зброя”, - зазначив він.

Залужний пояснив, що для початку масового використання нових українських систем (зокрема безпілотників) як основної зброї у військах країнам НАТО потрібно переглянути свої доктрини, які наразі орієнтовані на інше озброєння. Водночас на запитання, чи може Україна надати готову доктрину партнерам, він відповів: «Ми можемо дати цю доктрину на сьогоднішній день нашим партнерам, яким будемо експортувати зброю? Мабуть, ні... Доктрину... молодша лейтенантка ніколи не допише. Це треба мати фундаментальні військові знання».

Крім того, коментуючи перспективи виходу на ринки зброї та експорту технологій, Залужний висловив сумнів щодо швидких масштабних проривів, оскільки відповідні технології та озброєння наразі перебувають у стані еволюції, яка триватиме ще щонайменше три роки.

“Я сумніваюся, що це буде величезний прорив для українських оборонців, вихід на ринки озброєння і використання експорт-технологій”, - сказав він.