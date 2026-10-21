Польща заявила про домовленність відмінити рішення Львівської облради щодо вшанування Шухевича та УПА

Заступник міністра закордонних справ Польщі Марцін Босацький заявив, що українська сторона пообіцяла відмінити рішення Львівської обласної ради щодо оголошення 2027 року роком Української повстанської армії (УПА), Романа Шухевича та Олега Ольжича, повідомляє Polsat News.

Відповідне рішення було ухвалено у вівторок на пленарному засіданні Львівської обласної ради, однак наразі повідомлення про ухвалу зникло з сайту облради.

Босацький повідомив, що польська сторона отримала запевнення від співробітників президента України, що рішення Львівської обласної ради не набуде чинності. Він підкреслив, що після втручання Польщі постанова з цього питання зникла з веб-сайту ради.

"Постанови зараз на цьому сайті немає, тож це вселяє надію. Ми віримо на слово українській владі й розраховуємо на виконання цих обіцянок", – заявив він.

Джерело: https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2026-10-21/trzymamy-za-slowo-wiceszef-msz-o-zapewnieniach-ukraincow/