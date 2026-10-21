Москва поінформувала Віткоффа про готовність відновити тристоронні переговори в першій декаді листопада

Володимир Путін поінформував спеціального посланця президента США Стівена Віткоффа про готовність російської сторони відновити тристоронні переговори у форматі Росія – США – Україна в перших числах листопада, повідомив помічник Путіна Юрій Ушаков у середу.

За словами Ушакова, якого цитують російські ЗМІ, тристоронні переговори стосуються головної теми – "вибудовування системи безпеки для Росії та України" після закінчення війни.

Низка російських медіа пізніше повідомила, що, за словами Ушакова, новий раунд тристоронніх переговорів між Росією, США та Україною може відбутися в Абу-Дабі в десятих числах листопада. "Орієнтуємося на Абу-Дабі... Така була домовленість, що десь, напевно, у середині листопада, у десятих числах листопада", – наводять медіа слова Ушакова.