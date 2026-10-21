Сікорський підписав клопотання про внесення депутата Львівської облради Шеремети до списку небажаних осіб у Польщі

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський підписав клопотання про внесення депутата Львівської обласної ради Святослава Шеремети до списку осіб, небажаних для перебування на території Польщі.

Про це Сікорський повідомив у дописі в соціальній мережі X у середу.

"Я підписав клопотання про внесення до списку осіб, небажаних у Республіці Польща, депутата Львівської обласної ради С. Шеремети, реконструктора Ваффен-СС "Галичина", автора ідеї проголосити 2027 рік роком Р. Шухевича, командувача УПА, який віддавав накази про виселення та вбивства поляків", – написав міністр.

Як повідомлялося, 20 жовтня Львівська обласна рада проголосувала за рішення оголосити 2027-й "роком Романа Шухевича, Української повстанської армії та Олега Ольжича". Відповідне рішення було затверджено на засіданні комісії з питань культури, інформаційної політики та промоції облради ще 6 липня, невдовзі після того, як президент Польщі Кароль Навроцький оголосив про рішення позбавити президента України Володимира Зеленського Ордена Білого Орла через присвоєння ним Окремому центру спеціальних операцій "Північ" Сил спеціальних операцій ЗСУ почесного найменування "імені Героїв УПА". Це призвело до напруги в українсько-польських стосунках, втім, 17 жовтня Зеленський повідомив про їх покращення.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск 20 жовтня розкритикував це рішення Львівської облради, зазначивши, що воно допомагає ворогам України, а міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що це рішення шкодить відносинам двох країн. "Таке рішення не сприяє побудові взаємної довіри між народами, а навпаки, поглиблює розколи. Необхідно, щоб українська влада відмежувалася від цієї позиції", – написав він.

Міністерство закордонних справ України виступило з заявою, в якій наголосило на важливості розвитку дружніх двосторонніх відносин із Польщею та вважає нещодавнє рішення Львівської обласної ради контрпродуктивним для актуальних зусиль. "Вважаємо, що нещодавнє рішення Львівської облради, яке зачіпає вимір чутливих історичних питань двостороннього порядку денного, є контрпродуктивним для наших актуальних зусиль, спрямованих на подальшу розбудову українсько-польських відносин, вирішення проблемних питань на тлі повномасштабної російської агресії та безпрецедентних безпекових загроз для наших двох країн і регіону в цілому", – йшлося в заяві.

Святослав Шеремета також є директором комунального підприємства Львівської обласної ради з питань здійснення пошуку поховань учасників національно-визвольних змагань та жертв воєн, депортацій і політичних репресій "Доля", яке здійснює пошукові та ексгумаційні роботи, зокрема, на території Польщі.

За словами Шеремети в коментарі виданню Zaxid.net, якщо йому все-таки обмежать в’їзд до Польщі, то це негативно позначиться на роботі меморіально-пошукового центру "Доля".

Він також припустив, що останні заяви польських політиків та урядовців можуть бути пов’язані зі знайденими нещодавно у прикордонному польському селі Ласків похованнями цивільних українців, яких у 1944 році вбили підрозділи Армії крайової та батальйонів хлопських.

"Я не виключаю, що це пов’язано з тим, що ми знайшли поховання цивільних українці у Ласкові. Ось так польська сторона реагує на правду", – додав Шеремета.

Раніше Український інститут національної пам’яті (УІНП) повідомив, що понад 40 останків жертв виявлено українською експедицією на території православного кладовища у селі Ласків Люблінського воєводства у Польщі.