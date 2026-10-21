Верещук про рішення Львівської облради: Від напруження у наших відносинах з Польщею виграє лише РФ

Заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук закликала депутатів Львівської обласної ради утриматись від рішень, які можуть зашкодити відносинам з Польщею.

"Я сама зі Львівщини. Ба більше, свого часу, як і ви, працювала у місцевій владі. Тому добре знаю, що таке місцеве самоврядування, і з великою повагою ставлюся до прав територіальних громад. Водночас місцева влада Львівщини не може нехтувати зовнішньополітичними інтересами держави Україна. Йдеться про деякі ваші рішення, які шкодять нашим відносинам з Польщею – одним із ключових союзників у війні з Росією", – написала Верещук у Facebook у середу, не уточнивши, про яке саме рішення мова.

Вона наголосила, що військова та економічна логістика України значною мірою залежить від Польщі, від підтримки Польщі залежить і європейська та євроатлантична інтеграція України, а також в Польщі проживає майже мільйон громадян України.

"Отже, ми не можемо не рахуватися з поляками. Особливо під час війни. Тим паче в чутливих питаннях історичної пам'яті. Від напруження у наших відносинах з Польщею виграє лише Росія. А цього допускати не можна. Закликаю вас до прагматизму та державної відповідальності. Сподіваюся, ви мене почуєте", – додала Верещук.

Як повідомлялося, 20 жовтня Львівська обласна рада проголосувала за рішення оголосити 2027-й "роком Романа Шухевича, Української повстанської армії та Олега Ольжича". Відповідне рішення було затверджено на засіданні комісії з питань культури, інформаційної політики та промоції облради ще 6 липня, невдовзі після того, як президент Польщі Кароль Навроцький оголосив про рішення позбавити президента України Володимира Зеленського Ордена Білого Орла через присвоєння ним Окремому центру спеціальних операцій "Північ" Сил спеціальних операцій ЗСУ почесного найменування "імені Героїв УПА". Це призвело до напруги в українсько-польських стосунках, втім, 17 жовтня Зеленський повідомив про їх покращення.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск 20 жовтня розкритикував це рішення Львівської облради, зазначивши, що воно допомагає ворогам України, а міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що це рішення шкодить відносинам двох країн. "Таке рішення не сприяє побудові взаємної довіри між народами, а навпаки, поглиблює розколи. Необхідно, щоб українська влада відмежувалася від цієї позиції", – написав він.

Міністерство закордонних справ України виступило з заявою, в якій наголосило на важливості розвитку дружніх двосторонніх відносин із Польщею та вважає нещодавнє рішення Львівської обласної ради контрпродуктивним для актуальних зусиль. "Вважаємо, що нещодавнє рішення Львівської облради, яке зачіпає вимір чутливих історичних питань двостороннього порядку денного, є контрпродуктивним для наших актуальних зусиль, спрямованих на подальшу розбудову українсько-польських відносин, вирішення проблемних питань на тлі повномасштабної російської агресії та безпрецедентних безпекових загроз для наших двох країн і регіону в цілому", – йшлося в заяві.