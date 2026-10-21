Стефанчук і Сибіга обговорили міжпарламентську співпрацю зі США, ЄС та Великою Британією

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та міністр закордонних справ Андрій Сибіга обговорили питання міжпарламентської співпраці зі США, державами Європейського Союзу та Великою Британією.

"Максимальне використання можливостей і потенціалу парламентської дипломатії задля просування інтересів України на міжнародному рівні – ключова тема робочої наради з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою. Обговорили розвиток міжпарламентської співпраці, передусім зі США, державами Європейського Союзу та Великою Британією", – написав Стефанчук у Facebook у середу.

За його словами, окрему увагу приділили підготовці парламентського саміту Кримської платформи, роботі в міжнародних парламентських асамблеях та діяльності парламентських коаліцій на підтримку України.

"Серед пріоритетів – забезпечення відповідальності росії за агресію. Йдеться про створення дієвих компенсаційних механізмів, роботу Спеціального трибуналу та використання заморожених російських активів", – зазначив спікер.

Стефанчук зазначив, що серед тем зустрічі була й перспектива відкриття представництва Верховної Ради при Європейському парламенті.

"Ще одне питання – вдосконалення законодавства про дипломатичну службу та її належне фінансування з державного бюджету. Маємо забезпечити всі необхідні умови для ефективного представництва й захисту інтересів України за кордоном. Наше спільне завдання – посилювати міжнародну підтримку України та домагатися конкретних результатів", – підкреслив голова Верховної Ради.