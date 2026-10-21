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Стефанчук і Сибіга обговорили міжпарламентську співпрацю зі США, ЄС та Великою Британією

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Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та міністр закордонних справ Андрій Сибіга обговорили питання міжпарламентської співпраці зі США, державами Європейського Союзу та Великою Британією.

"Максимальне використання можливостей і потенціалу парламентської дипломатії задля просування інтересів України на міжнародному рівні – ключова тема робочої наради з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою. Обговорили розвиток міжпарламентської співпраці, передусім зі США, державами Європейського Союзу та Великою Британією", – написав Стефанчук у Facebook у середу.

За його словами, окрему увагу приділили підготовці парламентського саміту Кримської платформи, роботі в міжнародних парламентських асамблеях та діяльності парламентських коаліцій на підтримку України.

"Серед пріоритетів – забезпечення відповідальності росії за агресію. Йдеться про створення дієвих компенсаційних механізмів, роботу Спеціального трибуналу та використання заморожених російських активів", – зазначив спікер.

Стефанчук зазначив, що серед тем зустрічі була й перспектива відкриття представництва Верховної Ради при Європейському парламенті.

"Ще одне питання – вдосконалення законодавства про дипломатичну службу та її належне фінансування з державного бюджету. Маємо забезпечити всі необхідні умови для ефективного представництва й захисту інтересів України за кордоном. Наше спільне завдання – посилювати міжнародну підтримку України та домагатися конкретних результатів", – підкреслив голова Верховної Ради.

Автори

Кореспондент · Верховна Рада
Редактор · Політичні новини
#рада #співпраця #мзс
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