Єврокомісія очікує обговорення результатів переговорів Віткоффа з Путіним – Піньйо

Європейська комісія була присутня на переговорах в Осло щодо миру для України. Основними темами обговорення були територіальні питання, безпека та повоєнне процвітання України.

Європейці очікують, що після переговорів представника США Стівена Віткоффа з російським правителем Володимиром Путіним відбудеться обговорення їх результатів, повідомила у середу в Брюсселі повідомила головна речниця Європейської комісії Паула Піньйо.

"Оскільки було анонсовано майбутню зустріч представників США з президентом Путіним у Санкт-Петербурзі (зустріч у середу між правителем Кремля Володимиром Путіним та представником США Стівом Віткоффим у Санк-Петербурзі – ІФ-У), головною метою було з'ясувати, чи існують передумови для переходу до тристоронніх або навіть багатосторонніх переговорів за участі України та Росії за одним столом. Основними темами вчорашнього обговорення були територіальні питання, безпека та повоєнне процвітання. Ми очікуємо, що після повернення американської делегації з Росії відбудеться обговорення її результатів", – розповіла вона.

Піньйо зазначила, що вчорашня зустріч в Осло була продовженням попередніх обговорень (мова йдеться про переговори в Маямі, що відбулися два тижні тому – ІФ-У), а також "нагодою підбити підсумки".

Головна речниця Єврокомісії деталізувала, що в ній взяли участь радники з національної безпеки країн "групи E3" (Німеччина, Франція, Велика Британія – ІФ-У), ЄС – у даному випадку була представлена Європейська комісії, також був присутній представник НАТО. США представляв Стів Віткофф; також були присутні радники з національної безпеки (або їхні заступники) з Німеччини, Великої Британії, Італії, ЄС та НАТО. Зустріч приймали прем'єр-міністр Норвегії Йонас Стерре, президент Фінляндії Александр Стубб, а також президент України Володимир Зеленський.