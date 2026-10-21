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Зеленський: багато залежить від того, чи почує США від РФ нові сигнали щодо миру

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Зеленський: багато залежить від того, чи почує США від РФ нові сигнали щодо миру
Фото: Офіс Президента України

Подальші перспективи досягнення миру залежать, зокрема, від того, чи почує американська сторона від Росії нові сигнали щодо готовності до миру, зазначив президент України Володимир Зеленський після зустрічі з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре в Осло.

"Вранці провели ще одну зустріч із Йонасом в Осло. Багато залежить від того, чи вдасться сьогодні американській стороні почути від Росії щось нове – про мир, а не про продовження війни", – написав Зеленський у Facebook у середу.

За словами президента, Україна продовжує координувати зі Стьоре подальші кроки для досягнення справедливого миру.

Зеленський також подякував Норвегії та особисто її прем'єр-міністру за лідерство в підтримці України в оборонній, економічній і дипломатичній сферах.

Автори

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#війна #мир #переговори
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