Зеленський: багато залежить від того, чи почує США від РФ нові сигнали щодо миру

Подальші перспективи досягнення миру залежать, зокрема, від того, чи почує американська сторона від Росії нові сигнали щодо готовності до миру, зазначив президент України Володимир Зеленський після зустрічі з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре в Осло.

"Вранці провели ще одну зустріч із Йонасом в Осло. Багато залежить від того, чи вдасться сьогодні американській стороні почути від Росії щось нове – про мир, а не про продовження війни", – написав Зеленський у Facebook у середу.

За словами президента, Україна продовжує координувати зі Стьоре подальші кроки для досягнення справедливого миру.

Зеленський також подякував Норвегії та особисто її прем'єр-міністру за лідерство в підтримці України в оборонній, економічній і дипломатичній сферах.