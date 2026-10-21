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Віткофф запропонував Путіну відновити тристоронні переговори щодо України на рівні технічних груп

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Віткофф запропонував Путіну відновити тристоронні переговори щодо України на рівні технічних груп

Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф запропонував очільнику Кремля Володимиру Путіну розглянути можливість відновлення тристоронніх переговорів за участю України, США та РФ на рівні технічних груп, а також передав документи з підходами до мирного врегулювання війни РФ з Україною, повідомили росЗМІ,

"Я також сподіваюся, що ви розглянете можливість відновлення тристоронніх переговорів за участю України, Росії та Сполучених Штатів, у межах яких ми могли б обговорити наступні кроки для врегулювання", – сказав Віткофф на зустрічі з Путіним у Санкт-Петербурзі в середу.

За його словами, переговори могли б відбуватися за участю представників технічних груп і фахівців, які детально опрацьовували б відповідні питання. Віткофф висловив сподівання, що сторони зможуть обговорити цю пропозицію, навіть якщо не досягнуть остаточного рішення під час нинішньої зустрічі.

Американський представник також повідомив, що привіз документи, в яких викладено підходи до мирного врегулювання, і попросив Путіна ознайомитися з ними. До зустрічі телефоном мав долучитися спецпосланець президента США Джаред Кушнер, який, за словами Віткоффа, також хотів викласти кілька ідей.

Раніше, за підсумками переговорів в Осло 20 жовтня за участю президента України Володимира Зеленського, Віткоффа та європейських представників, президент Фінляндії Александр Стубб повідомив, що сторони обговорили питання безпеки, економіки, протиповітряної оборони, енергетичної інфраструктури та часткового припинення вогню, зокрема в контексті енергетичної й продовольчої безпеки.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що напрацьовані Україною та європейськими партнерами пропозиції передбачають перехід до потенційної тристоронньої зустрічі лідерів для розв'язання питань, які потребують рішень на найвищому рівні. За його словами, ці пропозиції Віткофф мав передати російській стороні.

Автор

Редактор · Політичні новини
#рф #пропозиція #сша
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