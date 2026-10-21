НАТО та Україна посилюють спроможності з реабілітації поранених військових у межах проєкту RENOVATOR

У Вільнюсі представники України, НАТО та країн-партнерів обговорили модернізацію військових реабілітаційних центрів, забезпечення сучасним обладнанням і підготовку українських фахівців.

Як повідомили у Представництві НАТО в Україні, 14 жовтня у Вільнюсі відбулася зустріч представників Збройних сил України, НАТО та країн-партнерів, присвячена розвитку системи фізичної та психологічної реабілітації поранених українських військовослужбовців у межах проєкту RENOVATOR. Учасники з України, Литви, Великої Британії, Норвегії, Швеції та Латвії обговорили пріоритетні потреби українських реабілітаційних центрів, забезпечення їх сучасним медичним обладнанням, підвищення кваліфікації фахівців і безперервність медичної допомоги в умовах повномасштабної війни.

У Представництві розповіли, що проєкт RENOVATOR спрямований на посилення спроможностей української системи військової реабілітації. Він передбачає модернізацію реабілітаційної інфраструктури, постачання необхідного обладнання та професійний розвиток медичних працівників, які допомагають українським захисникам відновлюватися після поранень.

"Головним показником нашої співпраці є не кількість проведених заходів, а відчутний результат для військовослужбовця. Кожен поранений захисник має своєчасно отримати належну допомогу, досягти максимально можливого функціонального відновлення та мати чіткий і зрозумілий подальший маршрут реабілітації. RENOVATOR може стати практичною основою для цього завдяки спільним стандартам, розвитку спроможностей і масштабуванню перевірених найкращих практик", – зазначив командувач Медичних сил Збройних сил України полковник Костянтин Гуменюк.

Команда Комплексного пакета допомоги НАТО Україні (CAP) підкреслила важливість координації зусиль України, Литви та інших країн-лідерів проєкту. Така співпраця дає змогу узгоджувати підтримку з актуальними потребами українських військових, розвивати реабілітаційну інфраструктуру та зміцнювати професійні спроможності українських фахівців.

Керівниця команди КПД НАТО Ірина Новакова назвала метою забезпечення інфраструктури, обладнання та підготовку, щоб посилити реабілітаційні спроможності для українських захисників, а також для союзників по НАТО.

"Ми разом працюємо, вчимося та вдосконалюємося, підтримуючи Україну і водночас розбудовуючи наші власні спроможності колективної оборони", – додала вона.

RENOVATOR є одним із ключових проєктів у межах Комплексного пакета допомоги НАТО Україні. Його реалізація передбачає координацію зусиль НАТО, українських оборонних інституцій і країн-партнерів для створення сталої системи реабілітації, здатної відповідати потребам українських захисників як під час війни, так і в довгостроковій перспективі. Представництво НАТО в Україні працює разом з українськими партнерами на всіх етапах реалізації проєкту: від визначення потреб до постачання обладнання. НАТО продовжує практичну підтримку України в розвитку медичних спроможностей і реабілітації поранених військовослужбовців. Проєкт RENOVATOR є частиною довгострокового партнерства Альянсу з Україною.

Проєкт RENOVATOR реалізується в межах Комплексного пакета допомоги НАТО Україні за фінансової підтримки 13 країн. Він передбачає модернізацію п'яти військових реабілітаційних центрів в Україні, забезпечення їх необхідним обладнанням і підвищення кваліфікації медичних працівників.