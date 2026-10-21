РФ звільнила американця Габбарда, Віткофф заявив про поступ у переговорах щодо припинення вогню

Росія звільнила громадянина США Стівена Габбарда, засудженого в РФ за обвинуваченням у найманстві, а спеціальний посланець президента США Стів Віткофф заявив про поступ у переговорах щодо припинення вогню в Україні, повідомляють російські ЗМІ.

Про звільнення Габбарда стало відомо під час зустрічі Віткоффа з очільником Кремля Володимиром Путіним у Санкт-Петербурзі в середу. Він подякував російській стороні від імені президента США Дональда Трампа та американців.

Напередодні Трамп заявив, що під час телефонної розмови з Путіним просив звільнити Габбарда.

Віткофф також заявив, що переговори з українськими та європейськими представниками, які відбулися в Осло, були продуктивними, а сторони досягли поступу.

"Я сподіваюся, що у нас справді утворилася необхідна основа, щоб успішно досягти припинення вогню", – сказав він на зустрічі з Путіним.

Стівен Габбард – 74-річний громадянин США, колишній учитель із міста Біг-Рапідс у штаті Мічиган. Він служив у Військово-повітряних силах США та Національній гвардії, здобув магістерський ступінь з англійської мови й близько 25 років викладав англійську в Японії. Згодом переїхав на Кіпр, а у 2014 році – до Ізюма Харківської області, де жив з українською партнеркою. Про це повідомляло Reuters.

У жовтні 2024 року російський суд засудив Габбарда до шести років і десяти місяців ув'язнення за обвинуваченням у найманстві через нібито участь у бойових діях на боці України. За версією російського слідства, він уклав контракт із підрозділом територіальної оборони в лютому 2022 року, а у квітні його затримали російські військові в Ізюмі.

Сестра Габбарда Патриція Габбард Фокс поставила під сумнів повідомлення про визнання ним вини. Вона характеризувала брата як людину, яка дотримувалася проросійських поглядів і навряд чи взялася б за зброю у своєму віці.

У січні 2025 року Державний департамент США визнав Габбарда неправомірно затриманим.