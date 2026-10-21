Віцепрезидентка Європарламенту оголосила голодування, щоб привернути увагу до гуманітарної ситуації в Олешках

Віцепрезидентка Європейського парламенту Піна Пічерно закликала міжнародну спільноту звернути увагу на критичну гуманітарну ситуацію в окупованих Олешках, оголосивши голодування та закликавши до негайного гуманітарного перемир'я, постачання продовольства й ліків і безпечної евакуації цивільних.

"Але цю боротьбу я не можу вести самотужки. Я закликаю громадські організації, громадян, а також національні та місцеві інституції долучитися до цієї великої акції ненасильницького опору", – наголосила Пічерно в дописі, поширеному в соціальній мережі X у вівторок.

За її словами, тисячі жителів міста не мають постійного доступу до їжі та медикаментів. Водночас заміновані території роблять спроби залишити Олешки надзвичайно небезпечними: ті, хто залишається, ризикують померти від голоду, а ті, хто намагається евакуюватися, наражаються на небезпеку.

Пічерно закликала домагатися негайного гуманітарного перемир'я, допуску продовольства та ліків до міста, а також забезпечення можливості безпечної евакуації цивільних, які бажають виїхати.

За її словами, мобілізація покликана підтримати зусилля Папи Римського Лева XIV та інших людей, які намагаються запобігти масштабній гуманітарній трагедії. "Не можна залишити жителів Олешків напризволяще. Настав час діяти разом, щоб дипломатія дала конкретні результати і ніхто не залишився помирати в тиші", – наголосила віцепрезидентка Європарламенту.

В інтерв'ю італійській газеті La Repubblica Пічерно назвала Олешки символом "нелюдяності вбивці, який сидить у Кремлі". За її словами, місто перебуває під російською окупацією від першого дня повномасштабного вторгнення та протягом місяців залишалося відрізаним від зовнішнього світу.

Вона також заявила, що після майже п'яти років війни обговорення ситуації в Україні, на її думку, було приглушене московською пропагандою, якій сприяли проплачені аналітики та боягузливі політики.

Як повідомлялось, Папа Римський Лев XIV спілкувався щодо ситуації в Олешках з очільником Кремля Володимиром Путіним, а згодом – з президентом України Володимиром Зеленським.