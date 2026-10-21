Віткоффа очікують в Осло після зустрічі з Путіним

Представник президента США Дональда Трампа Стівен Віткофф на зустрічі в Санкт-Петербурзі з Володимиром Путіним представить йому оновлену пропозицію щодо припинення війни в Україні, а зять і радник Трампа Джаред Кушнер приєднається до зустрічі в режимі відеоконференції, пише видання Axios з посиланням на власні джерела.

США сподіваються, що нова пропозиція "прокладе шлях до прямих тристоронніх та ширших багатосторонніх переговорів", зазначив співрозмовник видання. "Білий дім сподівається, що Путін проявить більшу готовність до компромісу після того, як Трамп погодився скасувати санкції щодо продажу російського дизельного палива та вжив інших заходів, які позитивно сприйняла Москва", – йдеться в повідомленні.

Віткофф вже прибув до РФ після одноденних переговорів в Осло (Норвегія) з президентом України Володимиром Зеленським, а також з лідерами Норвегії та Фінляндії та представниками Франції, Великої Британії, Німеччини, Польщі, ЄС та НАТО.

Як повідомило джерело, обізнане з ситуацією, Кушнер долучився до зустрічі в Осло в режимі відеоконференції та знову наголосив на вимозі Трампа, щоб Україна припинила удари по російських нафтопереробних заводах. Після зустрічі Зеленський заявив, що готовий припинити удари по російських нафтопереробних заводах, якщо Москва зробить відповідні кроки.

Представник США зазначив, що Україна "висунула нові ідеї та пропозиції, які були детально обговорені". Він додав, що сторони досягли "значного прогресу" і наразі мають "міцну узгодженість на робочому рівні" щодо наступних кроків.

Норвезька телерадіомовна корпорація (НРК) в свою чергу повідомляє, що Віткофф вже прилетів до Санкт-Петербурга та після переговорів з Путіним повернеться до Осло для продовження переговорів щодо ситуації в Україні.

"Гадаю, це буде зустріч на аеропорту. Очікується, що це буде свого роду зворотний зв'язок. Я вважаю, що, можливо, ми зараз перейшли у фазу, коли й росіяни шукають можливості для дипломатичних переговорів", – сказав Стьоре в коментарі НРК у середу вранці.

Повідомляється, що Зеленський наразі залишається в Осло і в середу вранці перебуває у Стортингу (парламенті), де зустрічається зі спікером Масудом Гараххані та лідерами парламентських фракцій.

Як повідомлялося, напередодні, 20 жовтня, Зеленський провів переговори з Віткоффом в Осло за участю європейських партнерів, а Кушнер взяв участь в зустрічі в онлайн-форматі через хворобу. За підсумками зустрічей Україна та партнери напрацювали пропозиції щодо досягнення миру. Зеленський повідомив, що Віткофф передасть ці пропозиції російській стороні під час візиту до РФ.

Президент Фінляндії Александр Стубб після переговорів заявив про значний прогрес у дипломатичному процесі та наголосив, що важливим буде результат зустрічі Віткоффа з російським керівництвом.