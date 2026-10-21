Ле Пен на президентських виборах у Франції 2027 року зможе перемогти у другому турі зі значним відривом – опитування

Кандидат у президенти Франції від правої націоналістичної партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен зможе здобути перемогу на президентських виборах навесні 2027 року з великим відривом, повідомляє в середу телеканал "БФМ-ТВ" з посиланням на опитування Ifop.

Згідно з даними дослідження, в першому турі Ле Пен може розраховувати на 34-38% голосів і на впевнений вихід до другого туру. Кандидат від ультралівої партії "Нескорена Франція" Жан-Люк Меланшон, імовірно, також зможе вийти до фінального туру, набравши у першому турі 15-20% голосів.

У другому турі, згідно з опитуванням, кандидатка від "Національного об'єднання" зможе випередити будь-якого опонента зі значним відривом. Найбільш конкурентоспроможним суперником Ле Пен у другому турі став би кандидат від правоцентристської партії "Горизонти" Едуар Філіпп: він отримав би 44%, а Ле Пен – 56% голосів. Найбільший відрив у 34 процентні пункти Ле Пен могла б забезпечити собі в разі, якщо вона змагатиметься з Меланшоном, тоді голоси розподіляться 68% і 32% відповідно.

Опитування проводилося з 17 по 19 жовтня серед 1928 зареєстрованих виборців. Зазначається, що опитування відображає настрої населення у світлі протестів, які відбулися у вихідні й у багатьох випадках переросли в масштабні заворушення.