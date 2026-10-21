Є прогрес у питанні рівності для ромів та ЛГБТІ-спільноти, але більше має бути зроблено – звіт Антирасистської Комісії Ради Європи щодо України

Україна робить значний прогрес у законодавчому захисті ромів та ЛГБТІ-осіб, але констатує прогалини у таких сферах, як рівність, насильство на ґрунті ненависті та інтеграція.

Мова про це йдеться у новому звіті Європейської комісії проти расизму та нетерпимості (ЄКРН) Ради Європи, оприлюдненому у середу в Страсбурзі.

Зокрема, ЄКНР, "визнаючи виняткові обставини, спричинені війною агресії Росії проти України, визначає досягнутий законодавчий та політичний прогрес і прогалини, що залишаються, у трьох основних сферах: ефективна рівність та доступ до прав, мова ненависті та насильство на ґрунті ненависті, а також інтеграція та інклюзія".

У звіті ЄКРН вітає кілька позитивних зрушень. Зокрема, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини активізував свою діяльність з недискримінації та посилив співпрацю з громадянським суспільством. "Було проведено більше навчання та рекомендацій для поліцейських щодо розслідування злочинів на ґрунті ненависті, зокрема шляхом посилення міжнародної співпраці. Були прийняті нові стратегії та політика щодо інклюзії ромів, а також наведено хороші приклади проактивної роботи з ромськими громадами. ЄКРН також вітає низку політичних зобов'язань, взятих щодо рівності ЛГБТІ", – деталізується в повідомленні.

Разом з тим, ЄКНР констатує і проблеми, які залишаються, зокрема, щодо становища ромів та ЛГБТІ-осіб. "Незважаючи на позитивні зрушення, деякі питання викликають занепокоєння. Роми та ЛГБТІ-особи, схоже, особливо зазнають впливу мови ненависті, навіть якщо повідомляється про зменшення загальної кількості випадків мови ненависті з початку повномасштабної війни", – йдеться в пресрелізі.

Так, згідно зі звітом, багато інцидентів на ґрунті ненависті продовжують неправильно класифікуватися та не розглядатися, як такі, поліцейськими та прокурорами. Крім того, залишається проблемою доступ до медичного обслуговування для ЛГБТІ-осіб, особливо трансгендерних осіб. Також були виявлені прогалини в шкільних програмах щодо включення історії та культури ромів, а також тем, пов'язаних з ЛГБТІ, у делікатний та віково-відповідний спосіб. Повідомлялося про інциденти, пов'язані з твердженнями про расистські або ЛГБТІ-фобські неправомірні дії посадовців Національної поліції, Державної прикордонної служби та Збройних Сил.

У цьому зв'язку ЄКНР перерахувала 15 рекомендацій для органів влади України. Зокрема, українська влада має вжити заходів для забезпечення доступу дітей ромського походження до якісної освіти, наприклад, шляхом запровадження інформаційно-роз'яснювальних ініціатив у співпраці з ромськими посередниками та родинами. Також рекомендується вжити заходів для боротьби з булінгом на ґрунті ЛГБТІ-фобії в школах і запобігання таким явищам, а також удосконалити законодавство щодо рівності та злочинів на ґрунті ненависті, чітко включивши до переліку захищених ознак сексуальну орієнтацію, гендерну ідентичність, статеві характеристики, етнічне походження та колір шкіри.

"ЄКНР наголошує на необхідності першочергового виконання двох рекомендацій. У першій із них зазначається, що органи влади мають у співпраці з громадянським суспільством провести загальнонаціональні інформаційні кампанії, спрямовані на запобігання мові ворожнечі, зокрема, стосовно ЛГБТІ-осіб та ромів. У другій рекомендації українську владу закликають створити інклюзивну робочу групу для активного виявлення ромів, які не мають належних документів, що посвідчують особу, та надання їм відповідної підтримки. Це передбачає подальше спрощення адміністративних процедур і, за потреби, надання цільової допомоги для подолання адміністративних бар'єрів", – деталізується в пресрелізі.

Звіт охоплює період з червня 2017 року по березень 2026 року та є результатом візиту до країни у вересні 2025 року. Протягом двох років після публікації звіту буде проведено проміжний моніторинг, щоб оцінити заходи, вжиті органами влади для виконання цих двох пріоритетних рекомендацій.