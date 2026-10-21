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"Євросолідарість" пропонує скоротити видатки міністерств на 161,5 млрд грн – Южаніна

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"Євросолідарість" пропонує скоротити видатки міністерств на 161,5 млрд грн – Южаніна
Фото: https://www.facebook.com/photo/?fbid=1797184310641654&set=ecnf.100010503072340&locale=uk_UA

Видатки міністерств і відомств у проєкті Держбюджету на 2027 рік можна скоротити на 161,5 млрд грн, ці кошти мають піти на потреби оборони.

"Це наступний блок наших поправок до законопроєкту №16000", – написала народна депутатка з фракції "Європейська солідарність" Ніна Южаніна у Facebook.

Йдеться про два види видатків: видатки споживання (без комунальних послуг). Їх пропонують переглянути з урахуванням фактичної бази 2026 року та відповідних індексів зростання; видатки розвитку – капітальні видатки. Їх пропонують скоротити за визначеними бюджетними програмами.

"І тут хочу звернути увагу на принципову річ. Ми не пропонуємо зупинити роботу державних органів чи залишити їх без необхідного фінансування. Але як можна й далі погоджуватися зі зростанням видатків на мільярди гривень у судовій системі, прокуратурі, Мін’юсті, Мінцифри, Верховній Раді?", – підкреслила Южаніна.

Як повідомлялося, "Європейська солідарність" вимагає вилучити з проєкту Держбюджету на 2027 рік всі популістські і корупційні статті витрат. Натомість вивільнені кошти мають йти виключно на оборону і зміцнення ЗСУ. За словами лідера партії Петра Порошенка, перерозподіл нецільових видатків дасть змогу додатково спрямувати на армію щонайменше пів трильйона гривень.

"Наші вимоги конкретні: щонайменше 500 мільярдів гривень додаткового ресурсу військовим, на закупівлю зброї, оборонних технологій; 30 відсотків грошей військового ПДФО — безпосередньо бригадам. Індексація грошового забезпечення; захист енергетики й економіки; скасування непріоритетних і пропагандистських витрат; виконання європейських зобов’язань і відновлення довіри союзників", – зазначив Порошенко.

#южаніна #скорочення #бюджет #міністерства #євросолідарність
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