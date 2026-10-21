Трамп не має стосунку до рішень SpaceX стосовно Starlink, а США не відмовляють Україні ні в чому для самозахисту – Рубіо

Президент США Дональд Трамп не має ніякого стосунку до рішень, які приймає компанія SpaceX стосовно роботи їх терміналів супутникового зв'язку StarLink та військової системи "StarShield", а також засновник компанії Ілон Маск, стверджує державний секретар США Марко Рубіо.

"Це приватна компанія, у неї є договір та умови, що регулюють використання цієї технології. Ми не можемо вказувати приватній компанії, які рішення їй приймати. Ні Трамп, ні будь-хто інший у нашій системі ніколи не вимагав внесення будь-яких змін до цієї системи", – сказав Рубіо на прес-конференції в середу в Індії, де він перебуває з візитом.

Він наголосив, що "Трамп не керує цією компанією і не може давати їй вказівки щодо будь-яких дій".

При цьому Рубіо стверджує, що США не відмовляє Україні ні в яких засобах захисту країни. "У ЗМІ поширювалася інформація про те, нібито уряд США відмовляє Україні в чомусь, що їй потрібно для захисту своєї країни. Це неправда, це не відповідає дійсності, і те, що українські керівники продовжують стверджувати таке, також не відповідає дійсності", – сказав він.

Держсекретар наголосив, що "жодна країна світу не зробила більше для допомоги Україні, ніж США, в тому числі за часів адміністрації Трампа, і ця тенденція зберігається й досі". "Сьогодні України б не існувало, якби не допомога, яку Сполучені Штати надали Україні на суму в мільярди доларів – починаючи з адміністрації Байдена і продовжуючи за цієї адміністрації", – сказав Рубіо.

У той же час він зазначив, що Україна тримається завдяки звитязі українських військових. "Пам'ятайте, люди прогнозували, що ця війна закінчиться за 5 днів. А тепер ми вже наближаємося до п'яти років. Значною мірою це заслуга бійців України та їхньої хоробрості", – наголосив Рубіо.

Як повідомлялося, Україна почала користуватися StarShield з 2024 року. Звичайний StarLink (старлінк-міні), який ставлять на дрони, має обмежену швидкість – до 160 км/год, і її недостатньо для виконання частини місій. Для того, щоб борт літав швидше, треба отримати доступ саме до військової версії StarLink – StarShield.

SpaceX без попередження Сил оборони України у ніч на 14 жовтня в односторонньому порядку обмежила роботу терміналів StarShield у русі при швидкостях понад 160 км/год: коли засіб перевищував порогову швидкість, термінал втрачав зв'язок. Водночас на різних засобах в різних військових підрозділах зв'язок зникав на швидкостях від 72 км/год. Це ускладило роботу місій БпЛА, зокрема перехоплювачів та мідлстрайків, знижувало можливості для фронтової логістики, розвідки та ретрансляції. До кінця того ж дня робота терміналів на швидкості 160 км/год відновилася, але Україна отримала підтвердження, що обмеження 160 км/год діє лише на її території.

У той же день Маск заявив, що рішення щодо обмежень у роботі військових систем StarShield ухвалюють військові США та президент, а комерційний StarLink не може використовуватися для наступальних військових дій. Втім, пізніше Трамп заявив, що Вашингтон не причетний до уповільнення роботи StarShield для України, а Рубіо заявив, що StarShield нібито недоступна для України, і Білий дім не має стосунку до перебоїв у роботі StarLink. Міністр війни США Піт Геґсет повідомив, що очолюване ним відомство утримувалося від видання будь-яких директив стосовно обмеження роботи Starshield. Пізніше британська газета The Telegraph з посиланням на власні джерела повідомила, що Маск особисто звернувся до Трампа з пропозицією обмежити швидкість роботи StarLink для українських військових.

Після цього низка сенаторів та конгресменів заявили про неприпустимість таких дій, впливу Маска на хід війни в Україні та безпеки США і що вимагатимуть розслідувати обмеження в роботі систем StarShield в Україні та притягнути винних до відповідальності.

20 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що американська сторона відновила роботу системи раннього попередження України про пуски російських балістичних ракет та анонсував розмову з Рубіо.