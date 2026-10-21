Путін зустрінеться з Віткоффом у Санкт-Петербурзі, Кушнер не приїде через хворобу

Очільник Кремля Володимир Путін зустрінеться зі спеціальним посланцем президента США Стівом Віткоффом у Костянтинівському палаці в Санкт-Петербурзі в першій половині дня в середу, повідомив помічник Путіна Юрій Ушаков.

"Так, Путін прийме Віткоффа. Це буде в Костянтинівському палаці. Захід запланований на сьогодні в першій половині дня", – цитують Ушакова росЗМІ.

За його словами, зять президента США Джаред Кушнер не приїде до Санкт-Петербурга через хворобу.

На запитання про участь у переговорах спецпредставника Путіна з питань інвестиційно-економічного співробітництва Кирила Дмитрієва він відповів ствердно.

Напередодні, 20 жовтня, президент України Володимир Зеленський провів переговори з Віткоффом в Осло за участю європейських партнерів. За підсумками зустрічей Україна та партнери напрацювали пропозиції щодо досягнення миру. Зеленський повідомив, що Віткофф передасть ці пропозиції російській стороні під час візиту до РФ.

Президент Фінляндії Александр Стубб після переговорів заявив про значний прогрес у дипломатичному процесі та наголосив, що важливим буде результат зустрічі Віткоффа з російським керівництвом.