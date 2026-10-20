Глава Міноборони Польщі вважає, що українська влада має відмежуватися від рішення Львівської облради про проголошення 2027 роком УПА

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш назвав неприйнятним прийняте ще в липні поточного року рішення Львівської обласної ради про проголошення 2027 року роком Української повстанської армії (УПА) та її головнокомандувача Романа Шухевича (1907-50), і вважає, що українська влада має від цього відмежуватися.

"Рішення Львівської обласної ради про проголошення 2027 року роком УПА та Шухевича є неприйнятним. Таке рішення не сприяє побудові взаємної довіри між народами, а навпаки, поглиблює розколи. Необхідно, щоб українська влада відмежувалася від цієї позиції", – написав Косіняк-Камиш в соцмережі Х у вівторок ввечері.

Львівська обласна рада прийняла рішення про проголошення на 2027 року роком Шухевича, УПА та українського поета та археолога Олега Ольжича на засіданні комісії з питань культури, інформаційної політики та промоції 6 липня. "У 2027 році виповнюється 120 років від дня народження видатних лідерів боротьби за незалежність України, генерал-хорунжого та головнокомандувача Української повстанської армії Романа Шухевича та українського поета, очільника культурно-освітньої референтури й голови Проводу українських націоналістів Олега Ольжича. Окрім того, наступного року відзначатимемо 85-річчя створення УПА", – йшлося в повідомленні облради, оприлюдненому в той день.

Тоді ж облрада виступила з пропозицією звернутися до обласної військової адміністрації "напрацювати комплекс заходів із протидії дезінформації, можливо створити відповідний центр, у якому б працювали фахівці з польсько-українських відносин".

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський 17 жовтня повідомив про покращення стосунків з польською стороною останнім часом, відповідаючи на питання, чи пов'язано те, що він знов почав здійснювати міжнародні поїздки через аеропорт в польському Жешуві після тривалої перерви, з таким покращенням. "Вдячний народу Польщі за те, що підтримуєте Україну. Для нас дуже важливо зараз бути разом ворогом, ворогом один – Росія. І вона дуже занепокоєна тим, що в Україні і Польщі сильний союз. Нам треба тільки посилювати наші відносини, будь-які проблемні рішення", – сказав він.

Наприкінці травня 2026 року Зеленський присвоїв Окремому центру спеціальних операцій "Північ" Сил спеціальних операцій ЗСУ почесне найменування "імені Героїв УПА". Рішення викликало критику в Польщі, де Українську повстанську армію пов'язують із Волинською трагедією. 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький оголосив про рішення позбавити Зеленського Ордена Білого Орла, пояснивши це розбіжностями щодо історичної пам'яті та ставлення до Української повстанської армії. Після цього від польської нагороди відмовилися другий президент України Леонід Кучма, третій президент Віктор Ющенко, колишній міністр закордонних справ Борис Тарасюк та низка інших українських державних діячів.