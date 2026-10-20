В Осло розпочалася зустріч Зеленського з Віткоффом

В Осло розпочалася зустріч президента України Володимира Зеленського з спецпредставником президента США Стівом Віткоффом, повідомляє ТСН у національному телемарафоні.

У перемовинах також беруть участь президент Фінляндії Александр Стубб і прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере.

Планується, що сторони обговорять мирний план і двосторонні відносини між Україною та США.

До складу української делегації входять керівник Офісу президента Кирило Буданов, глава СЗР Рустем Умєров, глава фракції "Слуга народу" Давід Арахамія та перший заступник керівника ОП Сергій Кислиця.

Джерело: https://www.youtube.com/live/v_hgVy3tUZM?si=ZuDXApCTKjHXOZlh