Угорщина заблокувала відкриття двох переговорних кластерів для України – ЗМІ

Під час засідання робочої групи Ради ЄС з питань розширення (COELA) у Брюсселі Угорщина відмовилася схвалити результати скринінгу переговорних кластерів 4 та 5 у межах процесу вступу України до Європейського Союзу, повідомляє "Європейська правда з посиланням на дипломатів ЄС, які володіють інформацією про перебіг засідання.

За даними видання, угорська сторона не погодилася на подальше просування відкриття двох останніх кластерів для України.

Разом з тим, аргументи представника Угорщини наразі не відомі.

Кластер 4 охоплює питання зеленого порядку денного, транспорту, енергетики, довкілля та зміни клімату, тоді як 5-й кластер стосується сільського господарства, рибальства, ветеринарної та фітосанітарної політики, а також фінансових і бюджетних положень.

Джерело: https://www.eurointegration.com.ua/news/2026/10/20/7248139/