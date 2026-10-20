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Зеленський анонсував у Норвегії зустрічі з європейськими представниками та Віткоффом

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Зеленський анонсував у Норвегії зустрічі з європейськими представниками та Віткоффом
Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський анонсував зустрічі в Норвегії з прем'єр-міністрами Норвегії та Фінляндії Йонасом Гаром Стере й Александром Стуббом, спеціальним представником президента США Стівом Віткоффом, а також із королем Норвегії Гоконом VIII та представниками парламенту країни.

"Разом із командою прибув до Норвегії. Заплановані важливі зустрічі: тристороння – з Йонасом Гаром Стере та Алексом Стуббом, двостороння – зі Стівом Віткоффом, а також зустрінемося вчотирьох", – написав Зеленський у телеграм-каналі у вівторок.

За його словами, під час візиту також заплановані аудієнція у короля Норвегії Гокона VIII та зустріч зі Стортингом – парламентом країни.

"Не припиняємо жодних контактів, які можуть допомогти миру. Будемо говорити і про зміцнення нашої ППО та спільні виробництва", – зазначив президент.

Він подякував усім, хто підтримує Україну та її прагнення до миру.

The New York Times повідомляє у вівторок, що президент США Дональд Трамп став рішучіше налаштований на те, щоб змусити президента України Володимира Зеленського "піти на угоду" щодо припинення війни. Згідно з інформацією NYT, американський лідер говорив Зеленському, що продовження оборони територій на Донбасі, які ще не знаходяться під контролем Росії, "не варто того". Газета також пише, що, на думку Трампа, відмова України від своїх заперечень щодо угоди щодо врегулювання була б вигідна Києву і з фінансової точки зору.

Зазначається, що представники президента США Стів Уіткофф та Джаред Кушнер передадуть "це послання" Зеленському у вівторок на зустрічі в Осло.

За твердженням газети, потім спецпосланці Трампа можуть вирушити до Санкт-Петербурга для зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним.

Джерела: https://t.me/V_Zelenskiy_official/21447

https://www.nytimes.com/2026/10/19/us/politics/trump-russia-deals.html

Автори

Кореспондент · Офіс президента
Редактор · Політичні новини
#зустрічі #зеленський #норвегія
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