Білецький: Швидкість просування армії РФ на Словʼянсько-Краматорському напрямку фактично зупинено

Взаємодія між корпусами в рамках Угруповання військ «Центр» вже дає результати: на стику 3-го і 11-го корпусів вдалось стабілізувати критичну ділянку на Словʼянсько-Краматорському напрямку і перейти у наступ. Про це під час пресконференції у Харкові повідомив командувач угруповання «Центр», бригадний генерал Андрій Білецький.

Він зазначив, що поки на Лиманщині Третій армійський корпус проводив операцію «Вівальді», Угруповання військ «Схід» втратило на Словʼянсько-Краматорському напрямку величезні ділянки фронту, фактично втрачена була й Костянтинівка.

«За останній місяць, можу сказати, що швидкість просування [армії РФ] знизилась в декілька разів. Фактично вона зупинилась. А на північній ділянці 11-го корпусу, тобто в напрямку Миколаївки, Піскунівки, Рай-Олександрівки вона не тільки зупинилась, а й повернута в зворотній бік. Там ми скоріше повертаємо території, ніж противник», — сказав Білецький.

Угруповання військ «Центр» складається з трьох корпусів — 3, 11 і 19. Білецький вже змінив їхніх командирів. Корпуси очолили Дмитро Рогозюк, Еміль Ішкулов та Валерій Скред відповідно.

Угруповання відповідає за територію від південних підступів Куп’янська-Вузлового до Костянтинівки включно. Тобто, до смуги відповідальності входять Борова, Лиман, Слов’янськ, Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка.

«Це ключова ділянка на цьому етапі війни і це 26% фронту, тобто кожен четвертий кілометр фронту зараз безпосередньо в нашому угрупованні», — сказав Білецький.

Він додав, що не бачить сенсу стояти на цих напрямках виключно в обороні: «Я думаю, що ми покажемо хорошу динаміку на напрямку всіх трьох корпусів».

Нагадаємо, Третій армійський корпус за результатами операції «Вівальді» зірвав стратегічний намір армії РФ на 2026 рік — обійти Донецьку область через Добропілля та Барвінкове. Після розгрому окупанти відмовилися від цього задуму, а 144-та дивізія 20-ї армії РФ фактично припинила існування як організована військова сила. Під контроль України повернуто 277 квадратних кілометрів території, а втрати противника перевищили 8 тисяч особового складу вбитими та пораненими.