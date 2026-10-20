В'єтнам надав Україні новий пакет гуманітарної допомоги на $500 тис., Україна висловила подяку – Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибігав висловив подяку уряду та народу В'єтнаму за надання нового пакета гуманітарної допомоги Україні на суму $500 000.

"Ми високо цінуємо цей значущий жест доброї волі, співчуття та солідарності з українським народом у ці складні часи. Особливо своєчасний напередодні зими", – написав він у соцмережі Х.

За словами міністра, цей крок відображає "давню дружбу, взаємоповагу та порозуміння між нашими двома народами". Він наголосив, що Україна високо цінує внесок В'єтнаму в гуманітарні зусилля, спрямовані на допомогу тим, хто її потребує, та полегшення людських страждань.

"Ми впевнені, що ця підтримка ще більше зміцнить традиційно дружні відносини між Україною та В'єтнамом і сприятиме поглибленню двосторонньої співпраці на користь наших народів", – йдеться у дописі.

Як повідомлялося, у травні 2022 року В'єтнам оголосив про надання Україні пакету допомоги у розмірі $500 000, включаючи $100 000 до Центрального фонду реагування на надзвичайні ситуації ООН (СЕРФ), $100 000 до Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), $100 000 до Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) та $200 000 В'єтнамському Червоному Хресту, який перешле допомогу до Українського Червоного Хреста для сприяння реалізації гуманітарної діяльності в Україні.