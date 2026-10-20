Зеленський закликав США дозволити українцям самим визначитися з виборами

Президент України Володимир Зеленський закликав американських партнерів дозволити українцям самостійно визначати питання виборів і заявив, що проведення відкритого та демократичного голосування в умовах російських ракетних і дронових атак наразі неможливе.

"Як організувати відкриті й демократичні вибори – за присутності західних спостерігачів – в умовах загрози з боку безпілотників і ракет? Я не вважаю, що це можливо", – сказав Зеленський у інтерв'ю італійській газеті Corriera della sera.

За його словами, Росія порушує питання виборів, оскільки розраховує, що зміна президента полегшить їй ситуацію. Водночас він висловив здивування тим, що аналогічну позицію займають американські партнери України.

Зеленський наголосив, що проведення виборів має передбачати можливість голосування для військовослужбовців на фронті, українців за кордоном і громадян, які перебувають в Україні.

"Ніхто не тримається за владне крісло. Ми повинні захищати державу – кожен на своєму місці – відповідно до закону та Конституції", – заявив він.

Він також закликав американських партнерів не втручатися у визначення питання виборів в Україні.

"Тим американцям, які закликають до зміни президента, я кажу: дозвольте українцям самим розібратися зі своїми виборами й зробити власний вибір – у повній відповідності до закону", – наголосив президент.