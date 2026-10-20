Норвегія анонсувала переговори Віткоффа із Зеленським, норвезьким прем'єром, президентом Фінляндії у вівторок в Осло

Влада Норвегії заявила, що спецпосланці президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер візьмуть участь у переговорах президента України Володимира Зеленського, прем'єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стере та президента Фінляндії Олександра Стубба у вівторок в Осло.

"Україна звернулася з проханням про участь у зустрічах спеціальних посланців США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера. Я радий, що вони мають змогу взяти участь. Дипломатичні зусилля раніше мали місце в кількох країнах, і Норвегія та Фінляндія раді можливості продовжувати цю роботу. Мета полягає в тому, щоб спрямувати дипломатичні зусилля на більш конструктивне русло", – сказав прем'єр-міністр Йонас Гар Стере, якого цитує урядова пресслужба.

Зазначається, що Віткофф прибуде до Норвегії, а Кушнер приєднається до переговорів щодо відеозв'язку.

Раніше про майбутні переговори спецпосланців США із Зеленським повідомляв портал Axios з посиланням на джерела.