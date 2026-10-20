Соцопитування КМІС фіксує зростання довіри до Зеленського з 43% до 57% у жовтні на тлі тиску США на Україну

Рівень довіри президенту України Володимиру Зеленському зріс із 43% у період 8-9 жовтня до 57% упродовж 10-16 жовтня на тлі тиску США на Україну, тоді як частка громадян, які не довіряють главі держави, за цей час скоротилася з 52% до 39%, свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Загалом, за даними дослідження, Зеленському довіряють 54% українців, не довіряють – 41%. Баланс довіри та недовіри становить +13 процентних пунктів. Наприкінці серпня – на початку вересня ці показники були такими самими.

Серед тих, хто довіряє главі держави, 22% зазначили, що повністю йому довіряють, а 32% – що скоріше довіряють. Водночас 24% опитаних зовсім не довіряють Зеленському, ще 17% – скоріше не довіряють.

У КМІС вважають, що помітна зміна показників упродовж жовтня може свідчити про ефект "згуртування навколо прапора" після тиску з боку США. Водночас соціологи зауважують, що частково на відмінності могли вплинути методичні чинники, оскільки в перші дні опитувань інститут і раніше фіксував дещо нижчі показники довіри до президента. "Проте раніше відмінності були значно менші і поточний характер відмінностей свідчить, що ми скоріше за все спостерігаємо ефект "згуртування навколо прапора" після тиску з боку США", – наголошують у КМІС.

За словами виконавчого директора КМІС Антона Грушецького, у коментарі до результатів дослідження йдеться про те, що українці можуть критикувати президента через внутрішні проблеми, зокрема корупцію серед членів його команди та невдалі кадрові рішення, однак менше критикують його у питаннях міжнародних відносин, оборонної підтримки та відстоювання інтересів України на міжнародній арені.

Грушецький також звернув увагу на результати іншої частини опитування, згідно з якими 73% українців не погоджуються з тим, що влада має бути поступливішою на переговорах із Росією. Таку позицію підтримують 20% респондентів.

У КМІС наголошують, що наразі неможливо визначити, наскільки значним і тривалим буде ефект зростання довіри до президента. За словами виконавчого директора, подальша динаміка залежатиме, зокрема, від комунікації та дій західних партнерів, а також від внутрішньої політики Зеленського та його команди.

"При цьому ми не знаємо, наскільки значним і тривалим буде ефект "згуртування навколо прапора". У 2025 році він уже був менш масштабним і значно коротшим у часі, ніж у 2022 році. Можливо, зараз він буде ще коротшим. Якби не "дизельна угода" і подальший тиск на Україну і якби продовжилися тенденції, які ми бачили 8-9 жовтня, то ми могли б уперше зафіксувати (з цим моніторинговим запитанням) довіру менше 50% і від'ємний баланс. Значною мірою подальша траєкторія довіри залежить від комунікації і дій партнерів на Заході (хоча й Президент і його команда повинні розуміти, що їх внутрішньоукраїнські кроки вже коштували їм втрати значної частини довіри, тому внутрішня політика має бути більш виваженою)", – наголосив Грушецький.

Опитування проводилося 8-16 жовтня 2026 року методом телефонних інтерв'ю серед 1031 повнолітнього громадянина України, який проживав на підконтрольній уряду території. До вибірки не включали жителів тимчасово окупованих територій та громадян, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

За звичайних обставин статистична похибка вибірки з урахуванням дизайн-ефекту не перевищувала 4% для показників, близьких до 50%. Для окремих періодів опитування похибка становила 7,7% для 8-9 жовтня (274 респонденти) та 4,6% для 10-16 жовтня (757 респондентів). У КМІС також застерігають, що в умовах війни на результати, крім формальної статистичної похибки, можуть впливати систематичні відхилення.