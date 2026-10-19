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Політика

Яценюк: Економічне диво в сучасних умовах - взагалі вижити в цій війні

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Яценюк: Економічне диво в сучасних умовах - взагалі вижити в цій війні
Фото: https://ksf.openukraine.org/

Голова Київського безпекового форуму (КБФ), експрем'єр-міністр України (2014-16) Арсеній Яценюк наголошує на критичній важливості домогтися гарантованого довгострокового фінансування від міжнародних партнерів, щоб не повертатися щороку до переговорів про виділення коштів.

"Нам треба було тиснути хоча б стовідсотково зафіксоване фінансування на три роки, розуміючи про те, що уряди будуть мінятися", - сказав Яценюк в інтерв'ю "Українській правді", наголосивши, що відсутність довгострокових гарантій фінансової підтримки створює гострі ризики для забезпечення фінансових потреб держави у 2027 році.

Серед ключових пріоритетів економічної політики України експрем’єр також назвав доступне кредитування бізнесу, захист енергетики та фінансування армії. Він наголосив, що економічне зростання під час повномасштабної війни неможливе без стабільної зовнішньої підтримки, мобілізації внутрішніх ресурсів і відповідального використання бюджетних коштів.

"Економічне диво в сучасних умовах - це те, щоб взагалі вижити в цій війні. Просто вижити", - сказав Яценюк.

#допомога #фінансова #яценюк
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