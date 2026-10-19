Конгресмен Фіцпатрік: за обмеження використання StarShield в Україні буде відповідальність

Американський конгресмен від Республікансбької партії Браян Фіцпатрік (Brian Fitzpatrick) анонсував запровадження відповідальності причетних до можливого обмеження роботи на території України американської військової супутникової платформи StarShield, розробленої компанією SpaceX на базі технологій цивільної системи супутникового зв'язку StarLink.

"Щодо будь-кого, хто спробує обмежити використання системи Starshield на користь України, буде проведено всебічне розслідування, і така особа буде притягнута до повної відповідальності, включаючи публічні слухання в Конгресі з питань нагляду, а також негайні суворі та каральні скорочення бюджетних асигнувань для будь-якого відповідального відомства або його керівника", – написав Фіцпатрік в соцмережі Х у понеділок.

Він анонсував розмову з президентом України Володимиром Зеленським з цього приводу протягом поточного тижня.

Конгресмен заявив, що Україна може перемогти і переможе РФ, а США повинні надати все необхідне Україні для самооборони. "Сполучені Штати не повинні імпортувати жодної краплі російської нафти. Санкції проти російського режиму мають бути суворішими та жорсткішими, ніж будь-коли раніше. Кожен із цих пунктів буде винесено на розгляд Палати представників – і кожен із цих пунктів буде ухвалено в Палаті представників переважною більшістю голосів", – заявив Фіцпатрік.

Він висловив переконання, що Конгрес однозначно підтвердить, що США "на 100% підтримуватимуть і захищатимуть народ України в його боротьбі за власну свободу проти цього жорстокого, незаконного та неспровокованого російського вторгнення".

За словами Фіцпатріка, "це те, що робив би Рональд Рейган".

Як повідомлялося, Україна почала користуватися StarShield з 2024 року. Звичайний StarLink (старлінк-міні), який ставлять на дрони, має обмежену швидкість – до 160 км/год, і її недостатньо для виконання частини місій. Для того, щоб борт літав швидше, треба отримати доступ саме до військової версії StarLink – StarShield.

SpaceX без попередження Сил оборони України у ніч на 14 жовтня в односторонньому порядку обмежила роботу терміналів StarShield у русі при швидкостях понад 160 км/год: коли засіб перевищував порогову швидкість, термінал втрачав зв'язок. Водночас на різних засобах в різних військових підрозділах зв'язок зникав на швидкостях від 72 км/год. Це ускладило роботу місій БпЛА, зокрема перехоплювачів та мідлстрайків, знижувало можливості для фронтової логістики, розвідки та ретрансляції. До кінця того ж дня робота терміналів на швидкості 160 км/год відновилася, але Україна отримала підтвердження, що обмеження 160 км/год діє лише на її території.

У той же день засновник SpaceX Ілон Маск заявив, що рішення щодо обмежень у роботі військових систем StarShield ухвалюють військові США та президент, а комерційний StarLink не може використовуватися для наступальних військових дій. Втім, пізніше президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон не причетний до уповільнення роботи StarShield для України: "Ми зовсім не сповільнювали це". А державний секретар США Марко Рубіо заявив, що StarShield нібито недоступна для Україні, а Білий дім не має стосунку до перебоїв у роботі StarLink. Пізніше британська газета The Telegraph з посиланням на власні джерела повідомила, що Маск особисто звернувся до Трампа з пропозицією обмежити швидкість роботи супутникового зв'язку StarLink для українських військових.

Сенатор-республіканець від Північної Кароліни Том Тілліс заявив, що звернеться до генерального інспектора Міністерства оборони США з вимогою розслідувати обмеження в роботі систем StarShield в Україні та звітувати Конгресу. За його словами, через обмеження під загрозою опинилися як українські цивільні, так і американські дипломати та співробітники сфери безпеки, причому без жодного попередження.