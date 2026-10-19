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Політика

Ющенко про відносини з Польщею: не треба міряти відносини літрами крові і мертвими душами

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Ющенко про відносини з Польщею: не треба міряти відносини літрами крові і мертвими душами
Фото: Інтерфакс-Україна / Єгор Шуміхін

Третій президент України Віктор Ющенко вважає, що Польща сьогодні завдає глибокого порушення раніше погодженому принципу "вибачаємо і просимо вибачення".

"Я не хотів би, щоб ми верталися до філософії, що давайте наші відносини поміряємо або літрами крові – хто скільки пролив, або мертвами душами – хто скільки погубив. Це дорога не правильна з точки зору політичних відносин. З точки зору совісті і сакральності – кожен пам'ятайте про свої роди і всіх невинно убієнних, і таке інше", – сказав Ющенко журналістам на форумі з нагоди 20-річчя Українського інституту національної пам'яті (УІНП) в понеділок в Києві.

Він наголосив, що фундаментальною у відносинах з Польщею є модель "вибачаємо і просимо вибачення", але бачить з їх сторони відхід від цього принципу.

"Мені болить від того, що робиться сьогодні в Польщі, бо це дискусія дуже неправильна. Я б не хотів, щоб політики чи політикани брали це на озброєння", – заявив президент.

Ющенко наголосив, що політика цільності і консолідації україно-польських відносин має бути центровою лінією.

Автори

Кореспондент · Урядова тематика, освіта, культура, соціальна і ветеранська політика
Редактор · Політичні новини
#польща #ющенко
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