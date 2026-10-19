Ющенко про політику США щодо України: те, що сьогодні відбувається, – це велика прикрість

Третій президент України Віктор Ющенко вважає, що сьогоднішня політика США щодо України не відповідає місії Америки.

"Те, що сьогодні відбувається – це велика прикрість. Особисто я ніколи не думав і не чекав, що в час, коли ми найбільше потребуємо американської допомоги, з нацією, з якою ми десятками років засвідчували свою повагу, щирість у відносинах і відданість, отримаємо в спину такі удари у вигляді рішень американського керівника, які ми маємо сьогодні", – сказав Ющенко журналістам на форумі з нагоди 20-річчя Українського інституту національної пам'яті (УІНП) в понеділок у Києві.

На думку президента, сьогодні гарант суверенітету і територіальної цілісності України, а саме США, поступає неадекватно по відношенню до українського народу і нації.

"Нюанси, які сьогодні відбуваються – це блудна позиція, яка не відповідає місії Америки. Я не хочу, щоб Америка втрачала свою геополітичну вагу. Я хочу, щоб Західна Європа і Америка знаходилися в цільності, в якій були 30-40 років тому. Цей самотній відхід Сполучених Штатів від європейських країн – це дуже сумна сторінка", – заявив Ющенко, виказавши надію, що це скоро пройде.

В той же час, він наголосив, що має надію на пересічного американця, який в своїй більшості підтримує Україну.

"На що я покладаюся – це на тверезість пересічного американця", – наголосив Ющенко.

Як повідомлялося, раніше Ющенко звернувся з відкритим листом до президента США Дональда Трампа, у якому розкритикував дозвіл на торгівлю російським дизельним пальним і закликав виконувати безпекові зобов'язання за Будапештським меморандумом.