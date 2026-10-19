Ющенко щодо тристоронньої зустрічі лідерів Росії, Китаю та США: мені не подобається, що Путіна як злочинця легітимізують

Третій президент України Віктор Ющенко заявляє, що йому не подобається, що Володимира Путіна легітимізують, запрошуючи до тристороннього формату перемовин США-Китай-РФ щодо завершення війни.

"Я здогадуюся який контекст цих трьох країн може бути на спільній зустрічі. Мені не подобається, що Путіна як злочинця легітимізують, що його запрошують в якусь трійку, він давно уже не в першому ряду", – сказав Ющенко журналістам на форумі з нагоди 20-річчя Українського інституту національної пам'яті (УІНП) в понеділок в Києві.

Він наголосив, що наразі головний союзник України – це об'єднана консолідована демократична Європа, і якщо для такої сторони немає місця у перемовинах, то це рух у неправильному напрямку.

В той же час, президент відкину вірогідність, що це може бути щось на зразок Ялтинської конференції 1945 рок.

Як повідомлялося, раніше The Wall Street Journal писало із посиланням на джерела, обізнані з перебігом переговорів, що Путін запропонував президенту США Дональду Трампу та лідеру Китаю Сі Цзіньпіну провести тристоронню зустріч у листопаді. За даними медіа, на зустрічі планують обговорити завершення війни проти України на умовах, що відповідають інтересам Москви.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга вважає, що тристороння зустріч лідерів Росії, Китаю та США заохотить Путіна продовжувати війну.