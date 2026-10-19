Злочини РФ проти медіа зростають – голова ТСК Кравчук

Злочини Російської Федерації проти медіа стрімко зростають, констатувала голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування злочинів, вчинених збройними формуваннями Російської Федерації проти журналістів та інших працівників у сфері медіа Євгенія Кравчук (фракція "Слуга народу").

"У Харкові пройшло чергове засідання нашої Тимчасової слідчої комісії… Основний висновок: злочини росіян проти медіа зростають у геометричній прогресії", – повідомила Кравчук у Фейсбуці у понеділок.

За її словами, якщо на початку року росіяни застосовували принцип double tap – повторний удар по місцю прильоту для ураження рятувальників, медиків і журналістів, що там працюють, – то зараз не рідкість удари в три, а то й чотири хвилі. Кравчук нагадала, що на прифронтових територіях у знімальну групу доводиться включати офіцерів з безпеки, бо самі журналісти й оператори фізично не встигають стежити за детектором дронів і одночасно працювати.

Народна депутатка наголосила, що росіяни не припиняють спроби відрізати від інформації прифронтові території, саме тому на Харківщині Україна постійно відновлює радіовежі та інші передавальні потужності.

"Окрім російських злочинів є й внутрішні проблеми. Зокрема, нечесна конкуренція з боку анонімних телеграм-каналів. Вони не витримують ембарго на публікацію новин про прильоти, чим не лише ставлять легальні ЗМІ в невигідні умови, а й нерідко надають росіянам інформацію для повторних ударів", – зазначила Кравчук.

Вона підкреслила, що чинна нормативна база майже не дає підстав для притягнення до відповідальності адміністраторів таких каналів, які, на відміну від журналістів, часто базуються за кордоном.

Кравчук акцентувала, що воєнні злочини, пов'язані з діяльністю журналістів, складно кваліфікувати та розслідувати.

"За період з 2022 року в Харківській області офіційно задокументовано 6 злочинів проти 8 журналістів та 19 злочинів з пошкодженням майна, пов'язаного з медіа: редакцій, телевеж, обладнання. До суду скеровано 2 справи. Чому так мало? Тому що воєнні злочини із прив'язкою до роботи медійників важче кваліфікувати й розслідувати, а ще журналісти нерідко вирішують не писати заяву – наприклад, коли самі стають об'єктом інформаційних чи кібератак", – написала Кравчук.

Водночас вона звернула увагу й на беззаперечно доведені факти, коли медійники були основною ціллю ворога.

"Найбільш кричущий кейс – атака на готель Kharkiv Palace 30 грудня 2023 року. Російська пропаганда відзвітувала про знищених "наёмников", хоча ворог прекрасно знав, що в готелі базуються журналісти з різних країн. Більше того, в медіа-центрі готелю проводилися прес-конференції", – відзначила народна депутатка.

Кравчук також анонсувала наступне засідання ТСК – 28 жовтня, яке буде присвячене журналістам у російському полоні.