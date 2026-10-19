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Політика

Корецький заявив про тісну комунікацію уряду з президентом і вертикальне ухвалення багатьох рішень

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Корецький заявив про тісну комунікацію уряду з президентом і вертикальне ухвалення багатьох рішень
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Уряд України перебуває в тісній комунікації з президентом Володимиром Зеленським, багато рішень ухвалюються вертикально, тоді як завдання уряду – забезпечувати горизонтальну взаємодію, заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький в інтерв'ю BBC.

За його словами, в умовах повномасштабної війни верховний головнокомандувач, маючи загальне уявлення про ситуацію, може швидше ухвалювати рішення, особливо в оборонному секторі.

"Ми можемо про це по-різному говорити, але саме ця система координат дала можливість стояти нам протягом цих п'яти років, боротися далі", – зазначив прем'єр.

"Тому ми дуже в тісній комунікації, дуже багато речей працюють вертикально. Моя задача – забезпечити горизонтальну роботу уряду, за що уряд безпосередньо і відповідає", – сказав Корецький, відповідаючи на запитання про те, як часто уряду спускають рішення з Офісу президента.

Відповідаючи на запитання, чи може він сказати "ні" президенту, Корецький заявив, що між ними є діалог, а Зеленський готовий вислуховувати альтернативні думки.

"Президент також хоче чути альтернативну думку. І в кінцевому випадку, якщо після всіх обговорень президентом ухвалене рішення, що ми робимо ось так, то ми йдемо і робимо", – сказав він.

Корецький наголосив, що під час війни пріоритетом має бути швидке ухвалення рішень, необхідних для виживання країни.

"У нас війна і критерій єдиний: ми або виживемо як нація, як країна, або ні", – заявив прем'єр.

Він додав, що рішення потрібно ухвалювати незалежно від того, чи є вони популярними або непопулярними, простими чи складними, якщо вони дають змогу досягти необхідного результату швидше.

Автори

Кореспондент · Офіс президента
Редактор · Політичні новини
#комунікація #уряд #президент
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