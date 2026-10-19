Єврокомісія вивчає дефіцит EUR70 млрд для України на 2027рік, розраховуючи на партнерів

В Європейській комісії вивчають, як саме можна покрити дефіцит у фінансуванні України на 2027 рік в розмірі 70 млрд євро, наголошуючи на необхідності участі в цьому партнерів.

Про це у понеділок в Брюсселі на брифінгу повідомив речник Європейської комісії з питань бюджету та економіки Балаш Уйварі, коментуючи доручення лідерів Європейського союзу Єврокомісії відпрацювати варіанти покриття дефіциту в розмірі 70 млрд євро для України на 2027 рік.

"Ми завжди наголошували, що не можемо діяти наодинці. Ми не впораємося з цим самотужки. Тому наші партнери загалом мають активізуватися. Вони повинні взяти на себе зобов'язання і виконати їх... Наразі ми бачимо, що поточні зобов'язання, про які було заявлено, призводять до дефіциту фінансування в розмірі близько 70 млрд євро. Такий стан справ на сьогодні. Це враховує 45 млрд євро, передбачених з боку ЄС на наступний рік, а також частину зобов'язань, узятих на себе нашими міжнародними партнерами. Як зазначив Президент Європейської ради, держави-члени хочуть, щоб ми проаналізували цю ситуацію… Проте, варто ще раз підкреслити: це мають бути спільні зусилля. Отже, ЄС і Європейська комісія вивчать, що можна зробити в цій ситуації", – розлого роз'яснив він ситуацію.

За словами речника, насамперед Європейська комісія завершить підготовчу роботу. "Це означає, що нам необхідно остаточно узгодити так звану стратегію фінансування. Це документ, який визначатиме обсяги коштів, що будуть надані Україні в межах різних фінансових інструментів на яких базується позика в 90 млрд євро, а також реформи, які необхідно буде здійснити в рамках цього процесу" – деталізував Уйварі.

Коментуючи ситуацію із фінансуванням на поточний рік, Уйварі нагадав, що в рамках кредиту підтримки Україна отримає ще 30 млрд євро. "Щоб ці кошти були виділені, Україна має продовжувати відповідні реформи, зокрема й у сфері оборони. Нам необхідно укласти угоди, які стануть основою для вже затверджених правил", – додав речник.

Говорячи про виконання Україною зобов'язань, необхідних для виділення наступного платежу в рамках програми макрофінансової допомоги, він нагадав, що один транш на суму близько 3,9 млрд євро вже був наданий. "Другий транш становить 3,7 млрд євро. Ми бачимо, що минулого тижня Верховна Рада ухвалила низку важливих законів. Зараз ми їх аналізуємо, після чого сформулюємо свою оцінку", – сказав Уйварі.