В ЄС знають про ініціативу Кремля щодо зустрічі США-РФ-Китай

В Європейському союзі бачили повідомлення в пресі про пропозиції правителя Кремля Володимира Путіна щодо зустрічі з президентами США Дональдом Трампом та лідера Китаю Сі Цзіньпіна.

Так у понеділок в Брюсселі прокоментував таку інформацію речник Європейської комісії з питань зовнішньої політики та політики безпеки Крістіан Віганд.

"Звісно, ми бачили повідомлення про пропозицію Путіна провести обговорення за участі президентів Трампа та Сі. Скажу прямо: якщо Путін справді хоче покласти край цій війні, він може просто зупинити її вже сьогодні – і війна закінчиться" – зазначив він.

Речник Єврокомісії також констатував, що, "на жаль, нещодавній приклад із оголошеним "енергетичним перемир'ям" показав, що Росія зовсім не має наміру виконувати домовленості чи рухатися в цьому напрямку". "Можливо, у цьому контексті варто додати ще один пункт із висновків Європейської ради (засідання відбулося 15-16 жовтня в Брюсселі – ІФ-У): лідери (ЄС – ІФ-У) чітко дали зрозуміти, що Європа, безумовно, відіграватиме ключову роль у майбутньому врегулюванні, а також захищатиме власні інтереси", – додав Віганд.

Від подальших коментарів він утримався.

В Єврокомісії також прокоментували повідомлення щодо відновлення ЄС імпорту російського газу, нагадавши, знову таки, висновки Європейської ради, у яких зазначається, що "Рада висловлює жаль з приводу попереднього рішення Сполучених Штатів тимчасово скасувати санкції щодо російського дизельного пального". "Це стосувалося саме дизельного пального. Зі свого боку, ми дотримуємося своєї позиції. Крім того, минулого тижня, спілкуючись із журналістами перед засіданням Європейської ради, президентка фон дер Ляєн чітко заявила: ми не скасовуватимемо жодних санкцій, доки Росія не припинить війну. Отже, це було озвучено цілком однозначно", – сказала головний речник Єврокомісії Паула Піньйо.