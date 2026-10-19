Більшість українців стабільно проти відмови від Донбасу в обмін на гарантії безпеки та готові терпіти війну – соцопитування КМІС

Абсолютна більшість (61%) українців, як і раніше, вважають категорично неприйнятним передати під контроль РФ весь Донбас в обмін на гарантії безпеки, тоді як готові на таку поступку 35% опитаних, свідчать результати опитування, проведеного 8-16 жовтня Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Зазначається, що порівняно з кінцем липня-початком серпня, коли проводилося аналогічне опитування, статистично значущих змін не було, але 8-9 жовтня, до оголошення "дизельної угоди" між США та РФ і подальшого тиску на Україну, категорично проти відмови від Донбасу в обмін на гарантії безпеки були 57%.

У всіх макрорегіонах половина чи більшість відкидають пропозицію виведення українських військ в обмін на гарантії безпеки. Відносно найбільше тих, хто готовий схвалити такий варіант – серед мешканців сходу (переважно мова про Харківську область), серед яких 45% у цілому допускають схвалення, але 51% категорично проти. В інших регіонах, включно із півднем та нижнім Подніпров'ям, 60-66% категорично відкидають таку пропозицію. В Києві проти 66% опитаних.

На питання, скільки українці ще готові терпіти війну, практично стільки ж (62%) заявили, що стільки, скільки буде необхідно. Ще 4% говорять про 1 рік. Про коротший період (декілька місяців-пів року) говорять 21%, і решта 13% не визначилися. Серед респондентів, опитаних 8-9 жовтня, 60% відповідали, що готові терпіти стільки, скільки буде необхідно.

Лише 10% опитаних очікують, що війна завершиться до кінця поточного 2026 року. Ще 13% очікують на завершення війни у першій половині 2027 року, ще 17% – до кінця 2027 року (разом з попередніми категоріями 40%), а 39% очікують завершення війни у 2028 році або пізніше. 21% не мають визначеної думки з цього питання.

"Результати нашого опитування ще раз засвідчують, що багато хто і на Заході, і на Сході досі має обмежене розуміння України та українців (і досі ніби дивляться на нас крізь окуляри російської експертизи). Як ми бачимо, російський ворог своїми підлими ударами балістичними ракетами і дронами не здатний зламати дух і волю українців, українці все одно наполягають на продовженні опору. Те саме щодо ударів з іншого боку – намагання деяких наших партнерів тиснути на українців, щоб прийняти умови фактичної капітуляції (яку сором'язливо прикривають порожніми та нездійсненними обіцянками чогось у майбутньому). Знову ж таки, українці хочуть миру, але між капітуляцією зараз з майже неминучим ризиком російського геноциду далі і опором зараз з надією добитися прийнятних умов українці обирають продовжувати опір", – зазначив виконавчий директор КМІС Антон Грушецький.

Опитування проводилося методом телефонних інтерв'ю (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів на всіх підконтрольний уряду територіях України серед 1031 респондентів у віці 18 років і старше. За звичайних обставин формальна статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4% для показників близьких до 50% і 1,7% для показників близьких до 5%, але за умов війни до неї додається певне систематичне відхилення.